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У Харкові дівчина назвала марш вишиванок "парадом бидла" (відео)

21 травня, 15:49

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Харків'янка вважає, що на парад прийшли неосвічені люди, яким "краще книги читати", ніж брати участь у ході

Дівчина назвала "бидлом" учасників параду вишиванок. Колаж "Сьогодні"

Дівчина назвала "бидлом" учасників параду вишиванок. Колаж "Сьогодні"

У Харкові 21 травня відбувся марш вишиванок. Місцева мешканка, яка не брала участі в марші, заявила, що це "парад бидла", а слоган "Слава Україні – Героям слава" нібито нацистський.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Харьков Сейчас".

Так, журналіст запитав дівчину, що вона думає про марш. Вона заявила, що туди прийшло "бидло", яке мало заробляє, а могли б у цей час "відновлювати економіку країни".

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

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"Це просто огидно. (...) Тут йдуть люди, які заробляють, максимум, напевно, тисяч шість. І замість того, щоб працювати і якось відновлювати економіку нашої країни, розвиватися, вони ходять, займаються х**нею", – сказала дівчина.

Потім на уточнююче питання про те, чи вважає вона цей парад – парадом "бидла", харків'янка відповіла: "Частково так, це дійсно неосвічені люди, яким нема чого робити".

Нагадаємо, раніше українка зняла на відео, як викидає закордонний паспорт і скаржиться на українське законодавство. А все тому, що не змогла полетіти з дітьми на відпочинок.

Після цього її внесли в базу "Миротворця". Також на жінку виписали протокол за дрібне хуліганство і погане виховання дітей.

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