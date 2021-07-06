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Харківська блогерка знову потрапила в скандал: організувала своє викрадення і опинилася в СІЗО

6 липня 2021 17:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дівчина з коханим придумала, як отримати від її "спонсора" з РФ викуп, але схему розкрила поліція

У Харкові відома Instagram-блогерка Катерина Якименко під псевдонімом "Тигра" організувала своє викрадення, щоб отримати викуп. Але схема не спрацювала і дівчина опинилася під вартою.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Труха Харків".

Блогерка хотіла грошей від чоловіка, який її утримував

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Дівчина придумала схему, як отримати від чоловіка, який утримував її, викуп.

"У Якименко вже кілька років є коханець із Москви, який купив їй нерухомість в Еміратах, автомобілі марок Bentleу і Porsche Macan, оплачує дорогі поїздки і в принципі утримує. Але тут у неї з'явився хлопець, у якого вона закохалася і обидва вирішили таким чином отримати від багатія ще грошей", – розповів автор публікації.

Для цього вона організувала своє ж викрадення і для правдоподібності видалила сторінку в соцмережі.

Сторінка дівчата в соцмережі. Скріншот

Як викрили Тигру

У відділення поліції Харкова спочатку заявили, що Катерину Якименко викрали злочинці і вимагають як викуп п'ять біткоїнів (близько 4,5 млн грн). Правоохоронці відстежили за номерами машину, у якій "Тигру" відвезли – вона була в Києві.

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На місці виявилося, що гроші з банківської картки "викраденої" продовжують знімати в магазинах і ресторанах. Також із цієї карти хтось хотів орендувати автомобіль, у ньому встигли встановити "прослушку" і таким чином викрили злочинний план.

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Як виявилося, закохані поїхали до Києва і продовжили витрачати гроші, навіть не перевівші їх у готівку. У результаті парочку затримали і відправили під варту.

"Суд постановив заставу в 3 млн грн, гроші у Якименко є, але зняти їх з карти вона, на жаль, не може", – додав автор.

Зазначимо, раніше блогерка вже була в полі зору правоохоронців. У 2020 році дівчину зупинили п'яною за кермом Porshe, вона почала грубіянити копам і погрожувала зателефонувати чиновникам.

Нагадаємо, раніше тіктокер з Харкова відібрав у дитини подарований айфон.

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