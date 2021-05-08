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Харківський "слуга народу" Тимчук влаштував бійку на вулиці – ЗМІ (фото, відео)

8 травня, 10:52

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Опонентом депутата став місцевий підприємець, впевнені місцеві видання. Розбороняти забіяк мусили перехожі

Депутат Харківської міської ради від "Слуги народу" Андрій Тимчук нібито побився з одним з харківських підприємців на вулиці біля готелю Kharkiv Palace. Такі висновки можна зробити з відео і фото, що з'явилися в Мережі. На кадрах видно, що після нетривалої суперечки особа, схожа на Тимчука, б'є іншого чоловіка в голову, а потім і сама отримує удар. У бійку в результаті втрутилися перехожі.

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Про це повідомили місцеве видання Newsroom і Telegram-канал Труха.

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Харківський "слуга народу" Тимчук влаштував бійку на вулиці – ЗМІ (фото, відео)

У поліції підтвердили сам інцидент, але вирішили не називати імена його учасників. Водночас відомо, що обидва учасники бійки написали заяви.

Це не перша бійка депутатів за останні тижні. Наприкінці квітня в Черкасах в ресторані народний депутат від "Слуги народу" Олег Арсенюк побився з місцевим жителем Андрієм Ковпаком. Це сталося під час обіду з нагоди річниці аварії на ЧАЕС.

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