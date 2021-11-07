Харківський суд відмовив у повторному перерахунку результатів виборів мера

Харківський окружний адміністративний суд відхилив позов спостерігачів цивільної мережі "ОПОРА" стосовно результатів виборів мера Харкова.
Про це йдеться у заяві мережі "ОПОРА".
Рішення суду
Спостерігачі просили суд оголосити перерахунок голосів на кількох дільницях.
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"В обох випадках відмова у позові відбувалася за формальними ознаками, адже Виборчий кодекс не дозволяє складати уточнені протоколи після оголошення результатів виборів", – зазначили спостерігачі.
Суд визнав, що спостерігачі були на дільницях, а дані про підсумки голосування у протоколах ДВК та районних ТВК мають розбіжності, як кажуть у "ОПОРА". Організація планує оскаржити рішення Харківського окружного адміністративного суду в апеляційному суді.
Фальсифікації протоколів
Першою зі скаргами на порушення та з проханням скасувати підсумки виборів до міської Територіальної виборчої комісії Харкова (ТВК) звернулася громадянська мережа ОПОРА.
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