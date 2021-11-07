Харківський суд відмовив у повторному перерахунку результатів виборів мера

Спостерігачі просили суд оголосити перерахунок голосів на кількох дільницях

ОПОРА планує оскаржити рішення суду. Колаж "Сьогодні".

Харківський окружний адміністративний суд відхилив позов спостерігачів цивільної мережі "ОПОРА" стосовно результатів виборів мера Харкова.

Про це йдеться у заяві мережі "ОПОРА".

Реклама

Рішення суду

Спостерігачі просили суд оголосити перерахунок голосів на кількох дільницях.

"В обох випадках відмова у позові відбувалася за формальними ознаками, адже Виборчий кодекс не дозволяє складати уточнені протоколи після оголошення результатів виборів", – зазначили спостерігачі.

Суд визнав, що спостерігачі були на дільницях, а дані про підсумки голосування у протоколах ДВК та районних ТВК мають розбіжності, як кажуть у "ОПОРА". Організація планує оскаржити рішення Харківського окружного адміністративного суду в апеляційному суді.

Реклама

Фальсифікації протоколів

Першою зі скаргами на порушення та з проханням скасувати підсумки виборів до міської Територіальної виборчої комісії Харкова (ТВК) звернулася громадянська мережа ОПОРА.

Читайте також