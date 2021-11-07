Харьковский суд отказал в повторном пересчете результатов выборов мэра

Харьковский окружной административный суд отклонил иск наблюдателей гражданской сети "ОПОРА" в отношении результатов выборов мэра Харькова.
Об этом говорится в заявлении сети "ОПОРА".
Решение суда
Наблюдатели просили суд объявить пересчет голосов на нескольких участках.
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"В обоих случаях отказ в иске происходил по формальным признакам, ведь Избирательный кодекс не позволяет составлять уточненные протоколы после объявления результатов выборов", – отметили наблюдатели.
Суд признал, что наблюдатели были на участках, а данные об итогах голосования в протоколах УИК и районных ТИК имеют разногласия, как говорят в "ОПОРА". Организация планирует обжаловать решение Харьковского окружного административного суда в апелляционном суде.
Фальсификации протоколов
Первой с жалобами на нарушения и с просьбой отменить итоги выборов в городскую Территориальную избирательную комиссию Харькова (ТИК) обратилась гражданская сеть ОПОРА.
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