Русский
$ 27,09
33,02
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Підготовка параду на День Незалежності в Києві – фото

10 червня 2021 15:50

Ігор Сєров , Тетяна Очеретяна

У військовому параді братимуть участь 150 курсантів університету – їх відбирали за спеціальними критеріями

У Харкові курсанти університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба готуються до святкування 30-ї річниці незалежності України.

Реклама

На сторінці університету в Facebook показали, як триває підготовка.

У військовому параді братимуть участь 150 курсантів університету, з них майже 20% – учасники бойових дій.

Реклама

Зараз кожедубівці відточують стройовий крок. Їх тренують офіцери, які не раз брали участь у таких парадах. Для участі в параді спеціально відбирали хлопців – вони дотримуються дисципліни і всі у хорошій формі.

"Зараз триває робота в окремих підрозділах, після чого почнеться підготовка з участю усіх тих, хто задіяний", – повідомили сайту "Сьогодні" в Генштабі Міноборони України.

Реклама

Військові підтвердили участь у параді військової техніки, включно з авіацією.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив програму святкування 30-ї річниці незалежності України. Основним заходом стане військовий парад у Києві за участю іноземних літаків.

Крім того, після військового параду Хрещатиком може пройти історична колона з воїнами різних епох.

Реклама

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Сперечалися під кіоском, підірвали гранату – п'ятеро у лікарні. Відео моменту вибуху
Сперечалися під кіоском, підірвали гранату – п'ятеро у лікарні. Відео моменту вибухуХарків
У Харкові сварка експодружжя ледь не закінчилася смертю дитини (відео)
У Харкові сварка експодружжя ледь не закінчилася смертю дитини (відео)Харків
У Харкові дитина померла через апендицит: сказала, що вже не болить, і заснула
У Харкові дитина померла через апендицит: сказала, що вже не болить, і заснулаХарків
В Україні війна, а чоловік у Москві: що відомо про дівчину, яка назвала військових тварюками
В Україні війна, а чоловік у Москві: що відомо про дівчину, яка назвала військових тварюкамиУкраїна
"Ненавиджу цих тварюк, обригані виродки": українка принизила українських військових (відео)Україна
У Харкові дорожники кладуть асфальт прямо під зливою (відео)
У Харкові дорожники кладуть асфальт прямо під зливою (відео)Харків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти