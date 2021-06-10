Підготовка параду на День Незалежності в Києві – фото

У військовому параді братимуть участь 150 курсантів університету – їх відбирали за спеціальними критеріями

У Харкові курсанти університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба готуються до святкування 30-ї річниці незалежності України.

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На сторінці університету в Facebook показали, як триває підготовка.

У військовому параді братимуть участь 150 курсантів університету, з них майже 20% – учасники бойових дій.

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Зараз кожедубівці відточують стройовий крок. Їх тренують офіцери, які не раз брали участь у таких парадах. Для участі в параді спеціально відбирали хлопців – вони дотримуються дисципліни і всі у хорошій формі.

"Зараз триває робота в окремих підрозділах, після чого почнеться підготовка з участю усіх тих, хто задіяний", – повідомили сайту "Сьогодні" в Генштабі Міноборони України.

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Військові підтвердили участь у параді військової техніки, включно з авіацією.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив програму святкування 30-ї річниці незалежності України. Основним заходом стане військовий парад у Києві за участю іноземних літаків.

Крім того, після військового параду Хрещатиком може пройти історична колона з воїнами різних епох.

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