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Подготовка парада на День Независимости в Киеве – фото

10 июня 2021 15:50

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

В военном параде будут участвовать 150 курсантов университета – их отбирали по специальным критериям

В Харькове курсанты университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба готовятся к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

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На странице университета в Facebook показали, как идет подготовка.

Подготовка курсантов к военному параду. Коллаж "Сегодня"

Подготовка курсантов к военному параду. Коллаж "Сегодня"

В военном параде будут участвовать 150 курсантов университета, из них почти 20% – участники боевых действий.

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Фото: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Фото: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Сейчас кожедубовцы оттачивают строевой шаг. Их тренируют офицеры, которые не раз участвовали в таких парадах. Для участия в параде специально отбирали парней – они соблюдают дисциплину и все в хорошей форме.

Фото: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Фото: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

"Сейчас идет работа в отдельных подразделениях, после чего начнется подготовка с участием всех тех, кто задействован", – сообщили сайту "Сегодня" в Генштабе Минобороны Украины.

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Фото: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Фото: Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Военные подтвердили участие в параде военной техники, включая авиацию.

Напомним, Кабинет министров утвердил программу празднования 30-й годовщины независимости Украины. Основным мероприятием станет военный парад в Киеве с участием иностранных самолетов.

Кроме того, после военного парадапо Крещатику может пройти историческая колонна с воинами разных эпох.

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О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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