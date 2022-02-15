Хотів утекти? Підозрюваний у ДТП із кортежем Ярославського прийде до слідчого

Водій фірми DCH бізнесмена Олександра Ярославського, кортеж якого скоїв смертельну ДТП у Харківській області, прийде на зустріч зі слідчим. Раніше у прокуратурі повідомили, що чоловік ховається від слідства.
Про це повідомляє Klymenko Time.
Що відомо
Раніше у прокуратурі Харківської області повідомили, що підозрюваний ховається від слідства. Проте, з'явилася інформація, що вже 17 лютого він прийде на зустріч зі слідчим.
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За словами юриста, водій перебуває у статусі свідка у справі про саму ДТП та у статусі підозрюваного у справі про приховування злочину. Оскільки було з'ясовано, що в момент аварії чоловік знаходився в іншому місці, хоч і прийшов у поліцію зі свідченнями, що за кермом він перебував.
ДТП із кортежем Ярославського
- Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
- Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі "спав і нічого не знав про аварію".
- Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав із місця аварії, бо думав, що збив тварину.
- Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитись на допит до правоохоронців.
- У Мережі з'явилося відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, бізнесмен, який зафіксував кортеж після ДТП.
- Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що " злочин буде розслідуватися швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним" .
- 11 лютого до будинку Ярославського прийшли з обшуками. Метою слідчих дій є вилучення інформації з камер відеоспостереження, щоб підтвердити, що за кермом справді був не бізнесмен, а водій.
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