Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Інформація відповідає дійсності? Чи підвищуватимуть ціни на проїзд у Харкові

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 листопада, 14:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Мережі з'явилася інформація, що вартість проїзду можуть підняти найближчим часом
Чи платитимуть харків'яни більше за проїзд
Чи платитимуть харків'яни більше за проїзд / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові не підвищуватимуть тарифи на проїзд у міському громадському транспорті. Інформація про те, що тарифи піднімуть раніше, з'явилася в соцмережах.

Відповів заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов.

"До кінця опалювального сезону ми навіть не збираємося розглядати питання щодо підвищення тарифів у Харкові. Потрібно чи не потрібно підвищувати тариф – це питання математики та економіки, але є жорстка позиція Ігоря Олександровича Терехова – тариф не підвищуватиметься", – підкреслив Водовозов.

Що відомо про подорожчання проїзду у Києві

  • У КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпечне перевезення пасажирів. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг). Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (за умови купівлі 1-9 поїздок). Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижкою. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн. залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, які використовуються з моменту активації на 24 години, 48 та 72 години. Пільги на проїзд діятимуть і надалі.
  • Після підвищення вартості проїзду у столиці люди були шоковані. Кияни почали жартувати, що тисяча гривень за вакцинацію, яку нещодавно анонсував президент України Володимир Зеленський, піде на проїзд у Києві.
  • Крім того, у Києві за громадським транспортом подорожчають маршрутки , при цьому всі пільгові категорії зберігаються. Також стало відомо, що якщо в Києві таки запровадять нові ціни на проїзд у громадському транспорті, вартість студентського безлімітного проїзного становитиме майже 1500 грн. Це більше, ніж більшість академічних стипендій.
  • Мешканці столиці в люті – вони проти такого різкого стрибка цін. І лише небагато оптимістів вірять, що це допоможе покращити роботу транспорту, на якому щодня їздять тисячі людей.
  • На сьогодні голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер заявив, що перед рішенням про підвищення вартості проїзду в Києві мер столиці Віталій Кличко мав отримати позицію ГРС.
  • Крім того, представники "Слуги народу" у Києві та Верховній Раді виступили проти підвищення цін на проїзд і зараз шукають юридичних механізмів, як цього не допустити. Після цього Віталій Кличко заявив, що ціни на проїзд у транспорті Києва до кінця опалювального сезону переглядатись не будуть. Він сказав про складну економічну ситуацію, в якій опинилося місто, – через енергетичну кризу та постійні борги центральної влади перед містом.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Перспективи карантину
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 листопада 1991. Вже два тижні триває страйк суддів міста Івано-Франківськ. Припинилося слухання кримінальних, цивільних, адміністративних справ...

Зануритись у той день
Опитування "Рейтинг", 11 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Усі кандидати
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів
Комаровський в темі
Чи можна прищеплюватися при алергії, діабеті та високому тиску
Запитай у лікаря
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
COVID-вакцина допомагає і при грипі?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

128 489

захворіло за тиждень в Україні

-14%

Вакцинація
Станом на 17 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
9 257 319
Люди, які отримали мінімум одну дозу
12 554 333
Всього введених доз 21 811 652
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,21
18,91
32,99
32,88
31,38
19,23
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,37
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,48
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.51

Російський рубль (₽)

0.3654

Євро (€)

30

Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Стати ближче до Ілона Маска
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти