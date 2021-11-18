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Информация соответствует действительности? Будут ли повышать цены на проезд в Харькове

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 ноября, 14:35
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В Сети появилась информация, что стоимость проезда могут поднять в ближайшее время
Будут ли харьковчане платить больше за проезд
Будут ли харьковчане платить больше за проезд / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове не будут повышать тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Информация о том, что тарифы поднимут ранее появилась в соцсетях.

Ответил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

"До конца отопительного сезона мы даже не собираемся рассматривать вопрос о повышении тарифов в Харькове. Нужно или не нужно повышать тариф – это вопрос математики и экономики, но есть жесткая позиция Игоря Александровича Терехова – тариф повышаться не будет", – подчеркнул Водовозов.

Что известно о подорожании проезда в Киеве

  • В КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасную перевозку пассажиров. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием карточки киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот). Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при условии покупки 1-9 поездок). Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидкой. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации на 24 часа, 48 и 72 часа. Льготы на проезд будут действовать и в дальнейшем.
  • После повышения стоимости проезда в столице, люди были шокированы. Киевляне начали шутить, что тысяча гривен за вакцинацию, которую недавно анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, пойдет на проезд в Киеве.
  • Кроме того, в Киеве вслед за общественным транспортом подорожают маршрутки, при этом все льготные категории сохраняются. Также стало известно, что если в Киеве все-таки введут новые цены на проезд в общественном транспорте, стоимость студенческого безлимитного проездного составит почти 1500 грн. Это больше, чем большинство академических стипендий.
  • Жители столицы в ярости – они против такого резкого скачка цен. И лишь немногие оптимисты верят, что это поможет улучшить работу транспорта, на котором ежедневно ездят тысячи людей.
  • На сегодняшний день председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер заявил, что перед решением о повышении стоимости проезда в Киеве мэр столицы Виталий Кличко должен был получить позицию ГРС.
  • Кроме того, представители "Слуги народа" в Киеве и Верховной Раде выступили против повышения цен на проезд и сейчас ищут юридические механизмы, как этого не допустить. После этого Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в транспорте Киева до конца отопительного сезона пересматриваться не будут. Он сказал о сложной экономической ситуации, в которой оказался город, – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом.

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