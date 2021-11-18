Информация соответствует действительности? Будут ли повышать цены на проезд в Харькове

В Сети появилась информация, что стоимость проезда могут поднять в ближайшее время

Будут ли харьковчане платить больше за проезд / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове не будут повышать тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Информация о том, что тарифы поднимут ранее появилась в соцсетях.

Ответил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.



"До конца отопительного сезона мы даже не собираемся рассматривать вопрос о повышении тарифов в Харькове. Нужно или не нужно повышать тариф – это вопрос математики и экономики, но есть жесткая позиция Игоря Александровича Терехова – тариф повышаться не будет", – подчеркнул Водовозов.

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