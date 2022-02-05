Через загрозу вторгнення РФ. У Харкові пройде Марш єдності – онлайн (оновлюється)

Очікується, що акція пройде мирно, і в ній візьмуть участь щонайменше п'ять тисяч осіб

У Харкові відбудеться Марш через можливе вторгнення Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові у суботу, 5 лютого, пройде Марш єдності. Захід відбудеться на вулиці Сумській. Організатори стверджують, що все пройде мирно та без провокацій.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Через загрозу вторгнення Росії до України громадські організації Харкова вирішили об'єднатися та показати, чиє місто. Марш єдності пройде вулицею Сумською з українськими прапорами. Розпочати ходу планують о 14:00 на площі Конституції, завершити – на площі Свободи біля намету "Все для перемоги".

Очікується, що акція пройде мирно, і в ній візьмуть участь щонайменше п'ять тисяч осіб. Також на захід запросили мера міста Ігоря Терехова та голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"Марш цей не політичний, дозволено лише прапори України. Я думаю, нам вдасться показати, що Харків — це Україна, що харків'яни всі з прапорами України, і жодної іншої історії, яку нам хочуть нав'язати", — зазначив голова громадської ради при Харківській облдержадміністрації Костянтин Немічев.

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