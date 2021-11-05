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Як отримати щеплення від COVID-19 для дитини – інструкція (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
5 листопада, 11:24
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Вакцинацію можуть отримати діти віком від 12 років
Щеплення дітям роблять вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech / Колаж "Сьогодні"
Щеплення дітям роблять вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech / Колаж "Сьогодні"

В Україні щеплення від коронавірусуможуть отримати діти віком від 12 до 17 років. Вакцинують їх у медичних закладах та й у центрах масової вакцинації.

Про це повідомляє портал Helsi, пише РБК-Україна.

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Подробиці

Для вакцинації дитини від коронавірусу необхідно мати із собою лише форму 063/0, до якої внесено всі планові щеплення дитини. Її можна отримати у сімейного лікаря чи педіатра.

Щеплення дітям роблять вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Обов'язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем або педіатром із щеплення", – йдеться у повідомленні.

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Дані про вакцинацію дитини можна подивитися в особистому кабінеті в розділі "Мої вакцинації", якщо медзаклад, де було зроблено щеплення, працює з Helsi.

"Щоб переглядати щеплення дитини потрібно попросити вашого лікаря підтвердити ваш зв'язок у системі" - пишуть на порталі Helsi.

Вакцинація дітей у Харкові

За тиждень у Харкові вакцинували 400 школярів, пише "Суспільне". Щеплення роблять лише з дозволу батьків та в їх присутності. Ускладнень у дітей не було.

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Чи довіряють люди вакцинації?

Вакцинація– це єдиний ефективний спосіб подолання пандемії COVID-19, стверджують у МОЗ. Але сьогодні як в Україні, так і у світі існує недовіра до вакцин проти COVID-19.

Одна з причин такої недовіри – поширення хибної інформації про вакцинацію.

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