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"Кернес живий". Харків'янин прибрав тату на обличчі на згадку про мера – відео

2 червня, 13:35

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Майже через пів року після смерті Кернеса житель Харкова позбувся татуйовання на його честь

Житель Харкова Євген Івашко вивів татуйовання з написом "Кернес живий", яке зробив після смерті мера міста.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654".

На відео показано, як майстер прибирає напис над бровою чоловіка.

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Нагадаємо, після смерті Кернеса в Харкові на паркувальному майданчику біля стадіону "Металіст" автолюбителі провели флешмоб на згадку про мера міста. Харків'яни вибудували улюблений жест Кернеса – Victory.

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Також повідомляли, що на честь Кернеса в місті мають намір назвати проспект і встановити пам'ятник.

На сесії депутати Харківської міськради підтримали рішення про увічнення пам'яті мера міста Геннадія Кернеса. Однак заявляли, що хочуть більше конкретики, оскільки в тексті рішення не вказано, як саме увічнять пам'ять.

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