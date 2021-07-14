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Кернеса посмертно оголосили почесним харків'янином

14 липня 2021 13:17

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

За присвоєння звання колишньому меру міста проголосували 62 депутати

Депутати Харківської міськради проголосували за присвоєння звання Почесного громадянина видатним харків'янам. Колишній мер Геннадій Кернес став першим, хто отримав це звання посмертно.

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Про це повідомили на сайті міськради.

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За це рішення проголосували 62 депутати, вісім обранців утрималися.

"Геннадій Кернес тричі обирався міським головою. Під його керівництвом Харків розцвів. Багато що було зроблено ним особисто, його командою. Потрібно було б, щоб він за життя став Почесними громадянином міста, але якщо так сталося – наш святий обов'язок привласнити йому це звання зараз", – заявив в.о. мера Ігор Терехов.

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Нагадаємо, у Харкові готуються провести виставку собак пам'яті Кернеса. Захід назвали "Кубок Пам'яті Г. Кернеса 2021".

Також повідомлялося, що в честь Кернеса в місті мають намір назвати проспект і встановити пам'ятник.

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