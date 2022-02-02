Коли в Україну прийде весна: харківський бабак Тимко дав прогноз (фото, відео)

Тимко Третій з 2019 року прогнозує, коли в країні чекати на весну

День бабака в Гайдарах святкують з 2004 року / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 2 лютого, у Харкові свій прогноз на весну зробив спадковий віщун-метеоролог – бабак Тімко Третій. Він прогнозує весну, яка прийде за розкладом.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Тимко сказав, що весна буде і прийде вона за розкладом, проте варто чекати прохолодну та мінливу погоду.

Бабак Тимко Третій. Фото: Ганна Бровко

Бабак Тимко Третій. Фото: Ганна Бровко

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Головна мета свята

День бабака в Гайдарах святкують з 2004 року. Тімко Третій робить прогнози з 2019 року.

Головна мета свята – привернути увагу до проблеми скорочення біорізноманіття та збереження українського степу. З 2021 року бабак степовий міститься в Червоній книзі України.

Бабак Тимко Третій. Фото: Ганна Бровко

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Що не можна робити на День бабака

Оскільки цей день має сильний енергетичний потенціал і пов'язаний з передбаченнями, важливо провести його правильно, щоб задати потрібний вам напрямок та ритм життя на найближчий час.

Категорично не можна перебувати в смутку , навіть якщо бабак пророкує затяжну зиму, а вам уже хочеться весни.

, навіть якщо бабак пророкує затяжну зиму, а вам уже хочеться весни. Слід виключити зі свого життя негатив – на ментальному та фізичному рівні.

– на ментальному та фізичному рівні. Не варто затемно виходити з дому 2 лютого, щоб не зустрітися з нечистою силою.

2 лютого, щоб не зустрітися з нечистою силою. У жодному разі не можна лаятися і сваритися , інакше такий настрій згодом повернеться до вас бумерангом.

, інакше такий настрій згодом повернеться до вас бумерангом. Не варто зациклюватися на минулому навпаки, слід дивитися вперед.

навпаки, слід дивитися вперед. Не накопичуйте минулих образ, відносини, що зжили себе, і непотрібні речі – позбувайтеся того, що заважає вам жити .

. Не можна недбало поводитися з вогнем , оскільки саме вогняна стихія сильна цього дня.

, оскільки саме вогняна стихія сильна цього дня. І, звичайно ж, не варто відмовляти собі в непереборному бажанні переглянути фільм "День бабака" (жарт, не позбавлений сенсу).

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