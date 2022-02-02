Когда в Украину придет весна: харьковский сурок Тимка дал прогноз (фото)

Сегодня, 2 февраля, в Харькове свой прогноз на весну сделал наследственный прорицатель-метеоролог – сурок Тимка Третий. Он прогнозирует весну, которая придет по расписанию.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Тимка сказал, что весна будет и придет она по расписанию, однако стоит ждать прохладную и переменчивую погоду.
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Главная цель праздника
День сурка в Гайдарах празднуют с 2004 года. Тимка Третий делает прогнозы с 2019 года.
Главная цель праздника – привлечь внимание к проблеме сокращения биоразнообразия и сохранению украинской степи. С 2021 года сурок степной находится в Красной Книге Украины.
Что нельзя делать в День сурка
Поскольку этот день имеет сильный энергетический потенциал и связан с предсказаниями, важно провести его правильно, чтобы задать нужное вам направление и ритм жизни на ближайшее время.
- Категорически нельзя пребывать в унынии , даже если сурок предсказал затяжную зиму, а вам уже хочется весны.
- Следует исключить из своей жизни негатив – на ментальном и физическом уровне.
- Не стоит затемно выходить из дома 2 февраля, чтобы не встретиться с нечистой силой.
- Ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться , иначе такой настрой спустя время вернется к вам бумерангом.
- Не стоит зацикливаться на прошлом , наоборот, следует смотреть вперед.
- Не копите прошлых обид, изжившие себя отношения и ненужные вещи – избавляйтесь от того, что мешает вам жить .
- Нельзя небрежно обращаться с огнем , поскольку именно огненная стихия сильна в этот день.
- И, конечно же, не стоит отказывать себе в непреодолимом желании пересмотреть фильм " День сурка " (шутка, не лишенная смысла).