Когда в Украину придет весна: харьковский сурок Тимка дал прогноз (фото)

Тимка Третий с 2019 года прогнозирует, когда в стране ждать весну

День сурка в Гайдарах празднуют с 2004 года / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 2 февраля, в Харькове свой прогноз на весну сделал наследственный прорицатель-метеоролог – сурок Тимка Третий. Он прогнозирует весну, которая придет по расписанию.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Тимка сказал, что весна будет и придет она по расписанию, однако стоит ждать прохладную и переменчивую погоду.

Сурок Тимка Третий. Фото: Анна Бровко

Сурок Тимка Третий. Фото: Анна Бровко

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Главная цель праздника

День сурка в Гайдарах празднуют с 2004 года. Тимка Третий делает прогнозы с 2019 года.

Главная цель праздника – привлечь внимание к проблеме сокращения биоразнообразия и сохранению украинской степи. С 2021 года сурок степной находится в Красной Книге Украины.

Сурок Тимка Третий. Фото: Анна Бровко

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Что нельзя делать в День сурка

Поскольку этот день имеет сильный энергетический потенциал и связан с предсказаниями, важно провести его правильно, чтобы задать нужное вам направление и ритм жизни на ближайшее время.

Категорически нельзя пребывать в унынии , даже если сурок предсказал затяжную зиму, а вам уже хочется весны.

, даже если сурок предсказал затяжную зиму, а вам уже хочется весны. Следует исключить из своей жизни негатив – на ментальном и физическом уровне.

– на ментальном и физическом уровне. Не стоит затемно выходить из дома 2 февраля, чтобы не встретиться с нечистой силой.

2 февраля, чтобы не встретиться с нечистой силой. Ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться , иначе такой настрой спустя время вернется к вам бумерангом.

, иначе такой настрой спустя время вернется к вам бумерангом. Не стоит зацикливаться на прошлом , наоборот, следует смотреть вперед.

, наоборот, следует смотреть вперед. Не копите прошлых обид, изжившие себя отношения и ненужные вещи – избавляйтесь от того, что мешает вам жить .

. Нельзя небрежно обращаться с огнем , поскольку именно огненная стихия сильна в этот день.

, поскольку именно огненная стихия сильна в этот день. И, конечно же, не стоит отказывать себе в непреодолимом желании пересмотреть фильм " День сурка " (шутка, не лишенная смысла).

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