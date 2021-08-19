Концерти і парад вишиванок. Як у Харкові відзначатимуть День міста і річницю незалежності

Більшість заходів присвятили саме Дню міста та річниці звільнення Харкова від нацистських загарбників

23 серпня о Харкові буде покладання квітів, урочисте підняття прапора і святкова програма. Колаж "Сьогодні"

У Харкові, як і у Львові, будуть масштабно святкувати День Незалежності України. Концерти і паради проведуть 23 і 24 серпня.

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Сайт "Сьогодні" дізнався, як святкуватимуть у місті.

23 серпня

У цей день більшість заходів будуть присвячені Дню Харкова.

8:00 – урочисте покладання квітів на Меморіалі Слави на честь Дня визволення Харкова.

– урочисте покладання квітів на Меморіалі Слави на честь Дня визволення Харкова. 8:40 – біля Харківської ОДА буде урочисте підняття прапора України. У місті спорудили флагшток в 101 метр заввишки.

– біля Харківської ОДА буде урочисте підняття прапора України. У місті спорудили флагшток в 101 метр заввишки. 10:00 – відкриття меморіальної дошки колишньому меру Генадію Кернесу.

– відкриття меморіальної дошки колишньому меру Генадію Кернесу. 12:00 до 23:00 – святкова програма "Місто щасливих людей" у парку Горького.

– святкова програма "Місто щасливих людей" у парку Горького. 14:00 – відкриття реконструйованого зоопарку.

– відкриття реконструйованого зоопарку. 17:30 – парад вишиванок. Старт з площі Конституції о 18:00, учасники йтимуть до пам'ятника Шевченку.

– парад вишиванок. Старт з площі Конституції о 18:00, учасники йтимуть до пам'ятника Шевченку. 19:30 – на площі Свободи будуть святкові заходи з нагоди 78-ї річниці визволення міста Харкова від нацистських загарбників, Дня міста та 30-ї річниці незалежності України.

– на площі Свободи будуть святкові заходи з нагоди 78-ї річниці визволення міста Харкова від нацистських загарбників, Дня міста та 30-ї річниці незалежності України. 20:00 – святковий концерт української музики з нагоди Дня міста на майданчику біля ХНАТОБу.

24 серпня

10:00 – урочисте покладання квітів біля монумента Незалежності України, недалеко від ХОДА.

– урочисте покладання квітів біля монумента Незалежності України, недалеко від ХОДА. 12:00 – 22:00 – святкова програма "Кольори України" в парку Горького.

– святкова програма "Кольори України" в парку Горького. 18:00 – хореографічно-театралізоване видовище з нагоди Дня Незалежності України на Майдані Свободи.

– хореографічно-театралізоване видовище з нагоди Дня Незалежності України на Майдані Свободи. 20:00 – святковий концерт "Україна – це ти" на майданчику біля ХНАТОБу.

Також у цей день планують відкриття оглядового майданчика на будівлі Держпрому.

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Що плануютьу столиці?

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася у 2014 році:

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні .

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Крім того, головною родзинкою майбутнього військового параду до 30-річного ювілею незалежності України стане пронесення державного прапора, яке відбудеться вперше в практиці вітчизняних військових парадів.