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Концерти і парад вишиванок. Як у Харкові відзначатимуть День міста і річницю незалежності

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
19 серпня, 06:50
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Більшість заходів присвятили саме Дню міста та річниці звільнення Харкова від нацистських загарбників
23 серпня о Харкові буде покладання квітів, урочисте підняття прапора і святкова програма. Колаж "Сьогодні"
23 серпня о Харкові буде покладання квітів, урочисте підняття прапора і святкова програма. Колаж "Сьогодні"

У Харкові, як і у Львові, будуть масштабно святкувати День Незалежності України. Концерти і паради проведуть 23 і 24 серпня.

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Сайт "Сьогодні" дізнався, як святкуватимуть у місті.

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23 серпня

У цей день більшість заходів будуть присвячені Дню Харкова.

  • 8:00 – урочисте покладання квітів на Меморіалі Слави на честь Дня визволення Харкова.
  • 8:40 – біля Харківської ОДА буде урочисте підняття прапора України. У місті спорудили флагшток в 101 метр заввишки.
  • 10:00 – відкриття меморіальної дошки колишньому меру Генадію Кернесу.
  • 12:00 до 23:00 – святкова програма "Місто щасливих людей" у парку Горького.
  • 14:00 – відкриття реконструйованого зоопарку.
  • 17:30 – парад вишиванок. Старт з площі Конституції о 18:00, учасники йтимуть до пам'ятника Шевченку.
  • 19:30 – на площі Свободи будуть святкові заходи з нагоди 78-ї річниці визволення міста Харкова від нацистських загарбників, Дня міста та 30-ї річниці незалежності України.
  • 20:00 – святковий концерт української музики з нагоди Дня міста на майданчику біля ХНАТОБу.

24 серпня

  • 10:00 – урочисте покладання квітів біля монумента Незалежності України, недалеко від ХОДА.
  • 12:00 – 22:00 – святкова програма "Кольори України" в парку Горького.
  • 18:00 – хореографічно-театралізоване видовище з нагоди Дня Незалежності України на Майдані Свободи.
  • 20:00 – святковий концерт "Україна – це ти" на майданчику біля ХНАТОБу.

Також у цей день планують відкриття оглядового майданчика на будівлі Держпрому.

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Що плануютьу столиці?

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася у 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні .

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Крім того, головною родзинкою майбутнього військового параду до 30-річного ювілею незалежності України стане пронесення державного прапора, яке відбудеться вперше в практиці вітчизняних військових парадів.

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18 серпня 1991. День так званого “путчу”. Заколотники ГКЧП оголосили надзвичайний стан і скасували Декларацію про державний суверенітет України…

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