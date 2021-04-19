Кривава бійка в магазині на Харківщині потрапила на камеру (відео)

На відео з камер спостереження видно, як потерпілого б'ють битою, а потім стріляють в нього

Кривава бійка в магазині на Харківщині. На відео з камер спостереження видно, як б'ють битою, а потім стріляють. Поранений – в лікарні, а нападників затримали, дізнавалася кореспондент "Сьогодні" Ольга Соломяная.

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З'ясовували стосунки троє чоловіків в селі Хроли. На відео з камер спостереження видно, як б'ють битою, а потім стріляють.

Відео: Сьогодні

Постраждав 29-річний чоловік. У магазин він забіг, тікаючи від нападників. Там його і наздогнали – били, а потім кілька разів потрапили з пневматичної зброї.

Поранений – в лікарні. Нападників затримали в той же день.

Раніше ми писали, що в центрі Києва сталася смертельна бійка – водій двома ударами вбив пішохода.

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Також повідомлялося, що нацгвардійці влаштували масову "бійку" в центрі Києва.

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