Русский
$ 27,98
33,53
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Кривава бійка в магазині на Харківщині потрапила на камеру (відео)

19 квітня, 18:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На відео з камер спостереження видно, як потерпілого б'ють битою, а потім стріляють в нього

Кривава бійка в магазині на Харківщині. На відео з камер спостереження видно, як б'ють битою, а потім стріляють. Поранений – в лікарні, а нападників затримали, дізнавалася кореспондент "Сьогодні" Ольга Соломяная.

Реклама

З'ясовували стосунки троє чоловіків в селі Хроли. На відео з камер спостереження видно, як б'ють битою, а потім стріляють.

Відео: Сьогодні

Постраждав 29-річний чоловік. У магазин він забіг, тікаючи від нападників. Там його і наздогнали – били, а потім кілька разів потрапили з пневматичної зброї.

Поранений – в лікарні. Нападників затримали в той же день.

В тренді
Росія за місяць побудувала в Криму величезний військовий табір (фото із супутника)

Раніше ми писали, що в центрі Києва сталася смертельна бійка – водій двома ударами вбив пішохода.

Реклама

Також повідомлялося, що нацгвардійці влаштували масову "бійку" в центрі Києва.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків бійка магазини поліція

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Не могли відвезти на рентген: житель Харкова розповів, як від ковіду померла його вагітна дружина
Не могли відвезти на рентген: житель Харкова розповів, як від ковіду померла його вагітна дружинаХарків
"Добре, що є Путін": доцент харківського ВНЗ потрапила у скандалХарків
Реанімації переповнені в 113 містах – наскільки все погано з COVID-19
Реанімації переповнені в 113 містах – наскільки все погано з COVID-19Україна
У Харківській області працівниці пошти вкрали цілий мішок з пенсіями. Що кажуть підозрювані (відео)
У Харківській області працівниці пошти вкрали цілий мішок з пенсіями. Що кажуть підозрювані (відео)Харків
У Харкові в ДТП загинув майор поліції: що про нього відомо (фото)
У Харкові в ДТП загинув майор поліції: що про нього відомо (фото)Харків
Влада порахувала переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)
Влада порахувала переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти