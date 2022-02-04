Хто і навіщо "мінував" держустанови у Харкові? Відповідь СБУ

СБУ викрила та затримала того, хто надсилав анонімні електронні листи про хибні мінуваннядержавних установ у Харкові. Псевдомінером виявився фахівець в ІТ-сфері.
Про це повідомляє СБУ.
Що відомо про псевдомінера
Псевдомінером виявився 39-річний харків'янин. Протягом грудня 2021 року він "замінував" 14 різних об'єктів.
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Чоловік виявився фахівцем в ІТ-сфері. Він надсилав анонімні листи за допомогою спеціальних комп'ютерних програм, щоб приховати своє місцеперебування.
Що було "заміновано"
Харків'янин "замінував":
- Харківську обласну державну адміністрацію,
- Харківський апеляційний суд,
- Міжнародний аеропорт "Харків",
- залізничні та автомобільні вокзали,
- торговельно-розважальні центри міста.
Навіщо він це робив?
Правоохоронці затримали зловмисника вдома після чергового повідомлення про замінування.
Харків'янин пояснив, що має особисту неприязнь до української влади, а також до правоохоронних та судових органів.
Що загрожує псевдомінеру
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей або іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.
300 повідомлень про мінування з початку року
Протягом 2021 року СБУ зафіксувала понад 1 100 свідомо неправдивих анонімних повідомлень. З початку 2022 року їх надійшло понад 300.
Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилося. За інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають українців, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги.