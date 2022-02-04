Кто и зачем "минировал" госучреждения в Харькове? Ответ СБУ

СБУ разоблачила и задержала того, кто отправлял анонимные электронные письма о ложных минированиях государственных учреждений в Харькове. Псевдоминером оказался специалист в ІТ-сфере.
Об этом сообщает СБУ.
Что известно о псевдоминере
Псевдоминером оказался 39-летний харьковчанин. В течение декабря 2021 года он "заминировал" 14 различных объектов.
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Мужчина оказался специалистом в ІТ-сфере. Он отправлял анонимные электронные письма с помощью специальных компьютерных программ, чтобы скрыть свое местонахождение.
Что было "заминировано"
Харьковчанин "заминировал":
- Харьковскую областную государственную администрацию,
- Харьковский апелляционный суд,
- Международный аэропорт "Харьков",
- железнодорожные и автомобильные вокзалы,
- торгово-развлекательные центры города.
Зачем он это делал?
Правоохранители задержали злоумышленника дома после очередного сообщения о минировании.
Харьковчанин объяснил, что у него личная неприязнь к украинским властям, а также к правоохранительным и судебным органам.
Что грозит псевдоминеру
Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.
300 сообщений о минировании с начала года
В течение 2021 года СБУ зафиксировала более 1 100 заведомо ложных анонимных сообщений. С начала 2022 года их поступило более 300.
Сейчас ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось. По информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают украинцев, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения.