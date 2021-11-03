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LOL день. Шашлик планується? Харківська виправна колонія планує закупити 24 мангали

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
3 листопада, 16:51
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Відповідні тендери було опубліковано на порталі електронних закупівель Prozorro
Виправна колонія оголосила тендери на закупівлю 24 мангалів
Виправна колонія оголосила тендери на закупівлю 24 мангалів / Фото: Колаж: Сьогодні

Холодногірська виправна колонія №18 оголосила тендери на закупівлю 24 мангалів.

Про це пише Newsroom.

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Вартість металевих виробів варіюється від 636 до 7650 грн. за одиницю. Загалом адміністрація колонії планує витратити на закупівлю мангалів майже 36 тис. грн.

Усі 24 тендера були опубліковані на сайті Prozorro в останніх числах жовтня, а надати товар замовнику підрядник зобов'язаний до 31 грудня.

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У Києві вчитель здав у ломбард шкільні ноутбуки

У Києві вчитель однієї зі шкіл міста кілька місяців крав ноутбуки у навчальному закладі. Тепер чоловік може втратити свободу до 5 років.

Як помітили пропажу

Під час інвентаризації працівники школи зауважили, що на місці немає 19 ноутбуків. Усі разом вони стояли 63 тисячі гривень.

Про зникнення одразу повідомили у поліцію. Поліцейські з'ясували, що до цього причетний учитель цього навчального закладу. Усі ноутбуки чоловік здавав у ломбарди.

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Покарання

Поліцейські порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Вчитель може втратити свободу до п'яти років.

Подібні історії

На Полтавщині вчителька початкових класів вкрала мобільний телефон у своєї учениці та здала його до ломбарду. Свій вчинок дівчина пояснила "важким матеріальним становищем".

Викрадений телефон зловмисниця того ж дня здала до ломбарду, виручивши за нього 250 грн.

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3 листопада 1991. В Києві відбувся Собор Української Православної церкви, на якому ухвалене звернення до патріарха Московського і всієї Руси.

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