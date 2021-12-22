Краще за київську? Ми побували на головній ялинці Харкова – репортаж (фото, відео)

Наразі на площі Свободи встановлюють сцену. Також там працює наметове містечко
Головна ялинка Харкова дуже яскрава. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові головну ялинку
за традицією встановили на майдані Свободи. Зараз там працює наметове містечко, де можна випити кави, глінтвейну та смачно поїсти.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Як виглядає головна ялинка Харкова?
Місцеві жителі у захваті від головної ялинки порівняно з минулими роками. За їхніми словами, цього року більше ілюмінації та прикрас довкола.
Наразі на площі Свободи встановлюють сцену. Також там працює наметове містечко. Все за стандартом – кава, їжа, глінтвейн.
Крім того, є багато фотозон і поряд біля головної ялинки працюють атракціони.
Варто додати, що також на площі відкрилася льодова ковзанка. Придбати квитки можна онлайн або в касі. Ковзанка відкрита з 10:00 до 22:00 з понеділка по п'ятницю та з 9:00 до 22:00 — у суботу та неділю. Вартість оренди ковзанів становить 170 гривень.
Як у Харкові підготувалися до новорічних свят. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
Як у Харкові підготувалися до новорічних свят. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
Як у Харкові підготувалися до новорічних свят. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
Як у Харкові підготувалися до новорічних свят. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
Як у Харкові підготувалися до новорічних свят. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
Як у Харкові підготувалися до новорічних свят. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
Як у Харкові підготувалися до новорічних свят. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
Як у Харкові підготувалися до новорічних свят. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
Як у Харкові підготувалися до новорічних свят. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
У Харкові встановили безліч фотозон та розваг біля головної ялинки. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
У Харкові встановили безліч фотозон та розваг біля головної ялинки. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
У Харкові встановили безліч фотозон та розваг біля головної ялинки. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
У Харкові встановили безліч фотозон та розваг біля головної ялинки. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
У Харкові встановили безліч фотозон та розваг біля головної ялинки. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
У Харкові встановили безліч фотозон та розваг біля головної ялинки. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
У Харкові встановили безліч фотозон та розваг біля головної ялинки. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
У Харкові встановили безліч фотозон та розваг біля головної ялинки. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
У Харкові встановили безліч фотозон та розваг біля головної ялинки. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
У Харкові встановили безліч фотозон та розваг біля головної ялинки. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
У Харкові встановили безліч фотозон та розваг біля головної ялинки. Фото: Тетяна Очеретяна, "Сьогодні"
Як виглядає ялинка у Києві з висоти пташиного польоту
Увечері 18 грудня Київ занурився в атмосферу Нового року – на Софійській площі засяяли вогні головної ялинки країни.
Новини "Сьогодні" публікують вражаючі знімки ялинки у центрі Києва, якими поділилися з нами організатори.
Фото новорічної красуні вийшли особливо мінімалістичними – для фотосесії її, найвірогідніше, увімкнули в одну із ночей напередодні, коли весь Київ спав.
З висоти пташиного польоту по-особливому казковий вигляд мають приглушено-жовті вогні ялинки, які сьогодні викликали стільки радості у киян.
Ялинку увімкнули не з першого разу
На Софійській площі під час відкриття головної ялинки гірлянди ввімкнули не з першого разу.
На сцені саме виступав мер міста Віталій Кличко. Він привітав глядачів із майбутніми святами та разом із людьми розпочав зворотний відлік. Коли люди дорахували від 10 до 1, ввімкнулася лише ілюмінація навколо неї.
Тоді мер заявив, що, мабуть, кияни дуже тихо рахували і були не дуже активні, тому ялинка не "захотіла" сяяти. Тоді розпочали ще один відлік. Новорічне дерево яскраво засяяло різнобарвними вогнями.