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Важить майже 100 кілограмів: в Одесі спекли гігантський різдвяний кекс (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
19 грудня, 23:54
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На виготовлення десерту пішло 50 кілограмів борошна
Десерт складається з 70 частин/Фото: Суспільне, колаж: "Сьогодні"
Десерт складається з 70 частин/Фото: Суспільне, колаж: "Сьогодні"

В Одесі, де раніше відбувся новорічний парад тролейбусів, спекли гігантський різдвяний кекс. Він складається з 70 частин та важить 92 кілограми.

Про це повідомляє Суспільне.

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Новий рекорд

Десерт презентували на ярмарку в кафедральному соборі Святого Павла. Штолен став унікальним за своїми розмірами і потрапив до книги рекордів України. Рекорд зафіксував експерт Віталій Зорін. Відповідну грамоту він передав представникам організації "Німецька молодь в Одеській області".

Інгредієнти для випічки

Рецепт випічки — німецький. На виготовлення штолену витратили 50 кг борошна, 20 кг горіхів, 30 кг сухофруктів, 6 л рому, 15 кг вершкового масла та 15 кг сиру.

На що підуть гроші з продажу?

Гроші з продажу штолену хочуть витратити на встановлення меморіалу німецькому садівнику, який висадив дерева на Приморському бульварі в Одесі.

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Десерт потрапив до книги рекордів України/Фото: Суспільне
Десерт потрапив до книги рекордів України/Фото: Суспільне

Гроші з продажу десерту витратять на встановлення меморіалу німецькому садівнику/Фото: Суспільне
Гроші з продажу десерту витратять на встановлення меморіалу німецькому садівнику/Фото: Суспільне

Десерт готували за оригінальним німецьким рецептом/Фото: Суспільне
Десерт готували за оригінальним німецьким рецептом/Фото: Суспільне

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Що таке штолен?

За інформацією Вікіпедії, штолен — традиційна німецька ​різдвяна випічка. Найпоширеніший різновид штоленів із начинкою з родзинок і цукатів, хоча попит мають також рецепти з маком, горіхами або марципаном. Штолен готують зі здобного дріжджового тіста, при цьому потрібно дотримуватися певних пропорцій. Для штолена з цукатами: на 10 кг борошна використовують не менше як 3 кг вершкового масла або маргарину та 6 кг лимонних і апельсинових цукатів. Зрозуміло, що кожен пекар має свій рецептурний склад приправ і спецій, які надають штоленам різних пекарень особливого смаку. Після випічки штолен просочують розтопленим вершковим маслом та посипають цукровою пудрою. Штолени випікають заздалегідь, іноді за місяць до Різдва, у прохолодному місці вони можуть зберігатися два-три місяці.

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3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
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ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
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7
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5,1
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9
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Партія Шарія Партія Шарія
4,0
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Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Опитування "Рейтинг", 10 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,5%
2
Порошенко Порошенко
13,4%
3
Бойко Бойко
9,3%
4
Тимошенко Тимошенко
9,9%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
6,7%
7
Мураєв Мураєв
6,5%
8
Гройсман Гройсман
5,5%
9
Ляшко Ляшко
3,2%
10
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