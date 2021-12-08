А так можна було? У Харкові замість квартири обманом збудували МАФ (фото)

Тепер заплановано перевірку та про порушення повідомлять правоохоронним органам

У Харкові незаконно збудували МАФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові власники квартири на першому поверсі ЖК збудували магазин площею 1200 квадратних метрів. Будівництво робили під виглядом реконструкції квартири.

Про це повідомили у Державній інспекції архітектури та містобудування.

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Деталі

На опублікованому знімку можна побачити реконструйовану квартиру площею 60 м2. Під виглядом реконструкції фактично відбулося нове будівництво магазину площею 1200 кв.

Зазначається, що ДАСІ видала дозвіл на реконструкцію квартири номер чотири з прибудовою під магазин продовольчих та непродовольчих товарів.

Коли справа дійшла до видачі сертифіката про прийняття об'єкта в експлуатацію, інспектори виїхали на місце, побачили магазин та відмовили у видачі документа.

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Тепер обіцяють провести позапланову перевірку та повідомити про це правоохоронним органам.

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