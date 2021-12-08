А так можно было? В Харькове вместо квартиры обманом построили МАФ (фото)

Теперь запланирована проверка и о нарушении сообщат правоохранительным органам

В Харькове незаконно построили МАФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове владельцы квартиры на первом этаже ЖК построили магазин площадью 1200 квадратных метров. Строительство производили под видом реконструкции квартиры.

Об этом сообщили в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

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На опубликованном снимке можно увидеть реконструированную квартиру площадью 60 м2. Под видом реконструкции фактически произошло новое строительство магазина площадью 1200 квадратных метров.

Отмечается, что ГАСИ выдала разрешение на реконструкцию квартиры номер четыре с пристройкой под магазин продовольственных и непродовольственных товаров.

Когда дело дошло до выдачи сертификата о принятии объекта в эксплуатацию, инспекторы выехали на место, увидели магазин и отказали в выдаче документа.

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Теперь обещают провести внеплановую проверку и сообщить об этом правоохранительным органам.

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