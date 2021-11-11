Місць майже не залишилося: що відбувається у COVID-реанімаціях Харківщини

Є важкі форми, особливо у людей, які невакциновані

Що відбувається у реанімаціях Харківщини. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харківській області в реанімаціях лікарень зайнято 266 із 331 ліжок. Туди часто потрапляють пацієнти з коронавірусом, які невакциновані.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов, передає Суспільне.

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Місця у реанімаціях COVID-лікарень на 80% зайняті

За словами Хаустова, станом на 11 листопада зайнято 69% ліжок, відведених для хворих із COVID у регіоні.

"Використовується 5708 ліжок, з яких зайнято 3523, що приблизно складає 69%. У реанімаційних відділеннях з 331 ліжка заповнено хворими 266 – це приблизно 80%. На апаратах штучної вентиляції легень – 166 пацієнтів, ліжок з центральною подачею кисню у нас зараз 2900, з яких зайнято 1767, що становить приблизно 60%", – зазначив Хаустов.

Він додав, що є й важкі форми, особливо у людей, які невакциновані, – вони потрапляють до реанімацій.

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Яка ситуація із коронавірусом в українських лікарнях. Фото: колаж "Сьогодні"

Ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксували 24 747 нових хворих на COVID-19. Серед них дітей – 1550, медпрацівників – 529.

Минулої доби госпіталізували 4778 осіб, крім цього, зафіксували 652 летальних випадки. Одужали 18 896 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 155 519 осіб;

одужали – 2 572 738 осіб;

летальних випадків – 74 857;

проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.

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