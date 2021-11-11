Мест почти не осталось: что происходит в COVID-реанимациях Харьковской области

Есть тяжелые формы, особенно у людей, которые невакцинированы

Что происходит в реанимациях Харьковской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харьковской области в реанимациях больниц заняты 266 из 331 койки. Туда часто попадают пациенты с коронавирусом, которые невакцинированы.

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов, передает Суспільне.

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Места в реанимациях COVID-больниц на 80% заняты

По словам Хаустова, по состоянию на 11 ноября занято 69% коек, отведенных для больных с COVID в регионе.

"Используется 5708 коек, из которых занято 3523, что примерно составляет 69%. В реанимационных отделениях из 331 койки заполнено больными 266 – это примерно 80%. На аппаратах искусственной вентиляции легких – 166 пациентов, коек с центральной подачей у нас сейчас 2900, из которых занято 1767, что составляет примерно 60%", – отметил Хаустов.

Он добавил, что есть и тяжелые формы, особенно у людей, которые невакцинированы? – они попадают в реанимации.

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Какова ситуация с коронавирусом в украинских больницах. Фото: коллаж "Сегодня"

Ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировали 24 747 новых больных COVID-19. Среди них детей – 1550, медработников – 529.

За прошедшие сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальных случая. Выздоровели 18 896 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 155 519 человек;

поправились – 2 572 738 человек;

летальных исходов – 74 857;

проведено ПЦР-тестирование – 15 067 107.

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