Блискавка влучила в тролейбус і флагшток, вулиці затоплені. Що творить негода в Харкові – фото і відео

Ливнівки в Харкові не витримали навантаження від потужної зливи і почали бити вгору, на деяких ділянках дороги авто ледь проїжджають – рівень води сягає капота і вікон

Через негоду в Харкові почався потоп. Колаж "Сьогодні"

Після Києва негода накрила і Харків. В останній день літа, 31 серпня, у місті пройшла потужна злива і гроза. Через блискавки загорівся тролейбус і головний флагшток, авто пливуть по вулицях.

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У соцмережах публікують фото і відео негоди.

Як пише "Суспільне", поблизу харківського аеропорту після удару блискавки загорівся тролейбус. На місце викликали рятувальників, але коли ті прибули, вогню вже не було. На щастя, ніхто не постраждав.

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Крім того, блискавка влучила в флагшток, який встановили до Дня Державного прапора України. Це найвищий в Україні флагшток – 102 метри. На відео видно, що блискавка потрапила у верхівку споруди, після чого вона загорілася і почала диміти.

На вулиці Золочівській "поплив" асфальт, зроблений тиждень тому. Тим часом на вулиці Полтавський Шлях у людей тече струмок зі стелі.

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Також затопило дорогу біля Південного вокзалу, а на одній з головних транспортних вулиць – Клочківській, ливнівки не витримали навантаження, вода почала бити з-під землі і затопила всю проїжджу частину.

Яка погода буде в вересні?

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, температура у вересні буде близькою до кліматичної норми, на відміну від серпня, який, нагадаємо, був на 1,5 градуса спекотнішим, ніж зазвичай.

"Теплі дні ще будуть на початку місяця, але це вже не літо. Змінюється циркуляція повітря в атмосфері, переважають повітряні маси з північного заходу і північного сходу, які несуть прохолоду. (...) Очікуємо в вересні і перші заморозки, перш за все у північних і західних областях", – сказав він.

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