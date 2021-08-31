Молния попала в троллейбус и флагшток, улицы затоплены. Что творит непогода в Харькове – фото и видео

Ливневки в Харькове не выдержали нагрузки от мощного ливня и начали бить вверх, на некоторых участках дороги авто едва проезжают – уровень воды достигает капота и окон

Из-за непогоды в Харькове начался потоп. Коллаж "Сегодня"

После Киева непогода накрыла и Харьков. В последний день лета, 31 августа, в городе прошел мощный ливень и гроза. Из-за молний загорелся троллейбус и главный флагшток, авто плывут по улицах.

Реклама

В соцсетях публикуют фото и видео непогоды.

Как пишет "Суспильне", вблизи харьковского аэропорта после удара молнии загорелся троллейбус. На место вызвали спасателей, но когда те прибыли, огня уже не было. К счастью, никто не пострадал.

Реклама

Кроме того, молния попала в флагшток, который установили ко Дню Государственного флага Украины. Это самый высокий в Украине флагшток – 102 метра. На видео видно, что молния попала в верхушку сооружения, после чего она загорелась и начала дымить.

На улице Золочевской "поплыл" асфальт, сделанный неделю назад. Тем временем на улице Полтавский Шлях у людей течет ручей с потолка.

Реклама

Также затопило дорогу возле Южного вокзала, а на одной из главных транспортных улиц – Клочковской, ливневки не выдержали нагрузки, вода начали бить из-под земли и затопила всю проезжую часть.

Какая погода будет в сентябре?

Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, температура в сентябре будет близкой к климатической норме, в отличие от августа, который, напомним, был на 1,5 градуса жарче обычного.

"Теплые дни еще будут в начале месяца, но это уже не лето. Меняется циркуляция воздуха в атмосфере, преобладают воздушные массы с северо-запада и северо-востока, которые несут прохладу. (...) Ожидаем в сентябре и первые заморозки, прежде всего в северных и западных областях", – сказал он.

Также читайте другие новости по теме: