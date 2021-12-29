Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня 🔱 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Не був пристебнутий: під Харковом у страшній ДТП загинуло немовля (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
29 грудня, 17:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження
У Харківській області загинула дитина у ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харківській області загинула дитина у ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Поблизу селища Іванівка Харківської області сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула 6-місячна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Харківській області.

Реклама

Деталі трагедії

29 грудня об 11:56 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на трасі поблизу селища Іванівка.

За попередніми даними, автомобіль Toyota під керуванням 42-річної жінки рухався у напрямку Харкова.

Водійка не впоралася з керуванням, її машину викинуло на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення із транспортним засобом "Газель".

Реклама

Внаслідок аварії шестимісячна дитина, яка знаходилася на задньому сидінні Toyota і не була пристебнута ременем безпеки, загинула на місці. Власницю автомобіля з переломом носа та щелепи медики швидкої допомоги доправили до лікарні.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Реклама

Смертельна ДТП у Харківській області. Фото: ГУНП України

У Чернігівській області у страшній ДТП загинула дитина

У Чернігівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У ній загинула дитина.

Аварія сталася близько 18:00 у селі Заїзд Прилуцького району Чернігівської області. За попередньою інформацією, сталося зіткнення двох вантажних автомобілів та легковика.

Внаслідок аварії жінка та дитина, які були у салоні легковика, зазнали травм. Їх госпіталізували. Згодом дитина померла у лікарні.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Наші автори
Ігор Сєров Чоловік чиновниці Міносвіти влаштував масову ДТП у Києві. Ми дізналися, що з постраждалими Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Юлія Ляхова Долар в Україні зупинився – курс НБУ Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Анна Ткаченко "50 тис. грн відкладено на свята": як і за скільки депутати готуються відзначати Новий рік 2022 Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Дивитися всіх авторів
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
Найкращі політичні інтерв'ю - 2021
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що таке Україна особисто для нього
Читати
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Червона планета
ТОП публікацій
Тетяна Очеретяна

Тетяна Очеретяна

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
ТОП публікацій
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Зірки Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Ліліана Григорак

Ліліана Григорак

Редактор Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

 Дивитись усі статті
Новини з орбіти
🚀
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Навколо влади
ТОП новин політики 2021, які читала вся країна
Січень: новий імідж Тимошенко

У січні з'явилися перші повідомлення про можливу концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Але країну цікавило інше – нова зачіска леді Ю. Образ шкільної вчительки викликав неоднозначну реакцію у мережі. Але рейтинг у Тимошенко у 2021 році почав зростати.

Лютий: Уруський у компанії Кадирова

У лютому на торгово-промисловій виставці в ОАЕ український віце-прем'єр Олег Уруський був помічений у товаристві "солдата Путіна" Рамзана Кадирова. Вся країна читала новини про це і розглядала фотки, на яких вони мало не трималися.

Березень: Гордон назвав дату розслідування Bellingcat

Строго говорячи, Гордон нічого не називав, крім точної дати. Решта - натяки. Усі почали розгадувати, що популярний видавець мав на увазі.

Квітень: Путін із Зеленським могли зустрітися на Донбасі

Щоб домовитись про закінчення війни, Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донеччині. У Росії це назвали заявою гарного актора.

Травень: дипломатичний скандал через еротику

Українські моделі позували в еротичному сеті на яхті біля берегів Туреччини. У звичних до витівок туристів турок це викликало несподівано різку реакцію: фотосесія пройшла в місяць Рамадан, священний для мусульман.

Червень: українська БПЛА підкорила весь світ

На військовій виставці українські конструктори продемонстрували унікальний безпілотник. "Ми теж можемо" - ймовірно, саме з цією думкою всі читали новину про це, що вирвалася в рейтингах "Сегодня" на перше місце за кількістю переглядів.

Липень: відставка Авакова

Навіть переговори Байден-Путін, на яких вирішувалася доля України, не зацікавили читачів більше, ніж несподіванне звільнення, здавалося б, незмінного міністра внутрішніх справ.

Серпень: подробиці справи Медведчука

У те, що силовики зможуть посадити кума Путіна й улітку, зараз мало хто вірить. Тому найбільше переглядів у серпні серед новин проекту "Влада" набрала новину про те, що генпрокурор Венедиктова заявила про завершення розслідування проти Медведчука. Справу мали ось-ось передати до суду.

Вересень: Сполучені Землі України

Олексій Арестович, який пропонував раніше називати Україну "Руссю", придумав для нашої країни ще одну назву. І став героєм мемов та бурхливих обговорень у соцмережах.

Жовтень: рейтинги Разумкова стрімко зростають

Відставка з посади спікера ВР не завдала відчутних втрат Дмитру Разумкову. У нього одразу ж підскочив рейтинг. У жовтні він потрапив до п'ятірки найпопулярніших українських політиків та ймовірним учасником виборів президента.

Листопад: Геннадій Москаль вважає, що Єрмак на гачку ФСБ

Екс-губернатор Закарпаття розповідає шокуючу історію. За його словами, голова ВП має навіть кодове ім'я в російських спецслужбах - Трофімов

Грудень: політики висловлюються про агресію Росії

Найяскравіше висловився Стефанчук: на його думку, росіяни здатні навіть завдати по Україні ядерного удару.

1/2
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Прогноз Шустера
Що чекає на Україну в 2022 році?
Підсумки та перспективи
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Комаровський в темі
Що робити, якщо зник голос у дитини?
Запитай у лікаря
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.22

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

30.84

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

48773.63

Binance Coin (BNB)

530.49

Dogecoin (DOGE)

0.18

Litecoin (LTC)

157.08

Theta (THETA)

4.53

Опитування "Рейтинг", 16-18 грудня
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Як змінився настрій українців?
Коронавірус за місяць

226 863

захворіло за місяць в Україні

-57%

Вакцинація
Станом на 28 грудня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
13 542 266
Люди, які отримали мінімум одну дозу
14 639 496
Всього введених доз 28 181 762
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Рейтинг Apple
Найкращі подкасти світу
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
Грошовий гороскоп на 2022
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто розбагатіє?
Рейтинг The New York Times
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Худнемо
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
Pantone по-українськи
Детальніше
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Дізнатись

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти