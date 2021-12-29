Не був пристебнутий: під Харковом у страшній ДТП загинуло немовля (фото)

Поблизу селища Іванівка Харківської області сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула 6-місячна дитина.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Харківській області.
Деталі трагедії
29 грудня об 11:56 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на трасі поблизу селища Іванівка.
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За попередніми даними, автомобіль Toyota під керуванням 42-річної жінки рухався у напрямку Харкова.
Водійка не впоралася з керуванням, її машину викинуло на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення із транспортним засобом "Газель".
Внаслідок аварії шестимісячна дитина, яка знаходилася на задньому сидінні Toyota і не була пристебнута ременем безпеки, загинула на місці. Власницю автомобіля з переломом носа та щелепи медики швидкої допомоги доправили до лікарні.
Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Смертельна ДТП у Харківській області. Фото: ГУНП України
У Чернігівській області у страшній ДТП загинула дитина
У Чернігівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У ній загинула дитина.
Аварія сталася близько 18:00 у селі Заїзд Прилуцького району Чернігівської області. За попередньою інформацією, сталося зіткнення двох вантажних автомобілів та легковика.
Внаслідок аварії жінка та дитина, які були у салоні легковика, зазнали травм. Їх госпіталізували. Згодом дитина померла у лікарні.