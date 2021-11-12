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Нова резонансна ДТП у Харкові: водій був під наркотиками (оновлено)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
12 листопада, 15:49
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В аварії постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Нині вони перебувають у лікарні
У Харкові нова ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові нова ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Водій Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові, був у стані наркотичного сп'яніння.

Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає "Суспільне".

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Нові деталі

За результатами експертизи, водій Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові, був у стані наркотичного сп'яніння – під впливом метадону.

Оскільки чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння, змінено кваліфікацію з ч.2 ст.286 ККУ на ч.2 ст. 286-1 ККУ. Нова кваліфікація є новою статтей Кримінального кодексу, яка передбачає більш сувору відповідальність саме за ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння.

Наразі готується повідомлення про підозру за ч.2 ст. 286-1 ККУ, після чого буде готуватись клопотання про обрання запобіжного заходу.

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Прокуратура буде вимагати обрати для особі найсуворіший запобіжний захід на час слідства, а саме тримання особи під вартою без права на внесення застави.

Що сталося?

У Харкові сталася ще одна трагічна ДТП. На перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської елітна іномарка Toyota збила людей, які йшли пішохідним переходом. У ДТП постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка.

Як з'ясував сайт "Сьогодні", на місце ДТП приїхали слідчі, постраждалих забрала "швидка".

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"Поки що немає відповіді на запитання про те, п'яний чи тверезий був водій джипа. Слідчо-оперативна група з'ясовує", – повідомила нам речник поліції Харківської області Олена Баранник.

Порушник може бути сином місцевого чиновника

Водій Toyota Land Cruiser може бути сином місцевого чиновника. Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Харків".

Зазначається, що водій ніде не працював, проте користувався дорогим автомобілем. Крім того, сусіди чоловіка розповіли, що підозрюваний часто дивно поводився.

Як повідомили джерела Newsroom, раніше Toyota Land Cruiser пересувався син голови Харківської РДА Іван Раїна.

Але у момент аварії ним нібито керував Дмитро Лисенко 1987 року народження.

Джерела "Сьогодні" у правоохоронних органах поки що не підтверджують, що винуватець харківської ДТП – родич місцевого чиновника.

"Звичайний наркоман", – так його охарактеризували силовики.

Водночас у пресслужбі харківського обласного управління поліції нам повідомили, що спорідненість винуватця ДТП із місцевим чиновником не підтверджують, але й не спростовують офіційно.

Джерела "Сьогодні" серед харківських правоохоронців заявили, що спорідненість не підтвердилася. Як нам стало відомо, машина належала Дмитрію Лисенку 1987 року народження.

Що відомо про стан постраждалих?

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта уточнив Суспільному, що підлітки отримали забої, їхні травми не загрожують життю.

Постраждалі діти нині перебувають у лікарні.

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