Новий рекорд України! У Харкові презентували хот-дог завдовжки понад 2 метри (фото)

У вересні цього року у столиці приготували хот-дог завдовжки 1 метр 83 сантиметри

У Харкові виготовили рекордний хот-дог / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові представили хот-дог завдовжки 216 сантиметрів, встановивши цим національний рекорд України в категорії "Кулінарне мистецтво".

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Щоб винести 16-кілограмовий виріб на сцену, організаторам заходу знадобилася допомога шести людей. На презентації хот-догу, виготовленого Роганським м'ясокомбінатом, були присутні понад 100 людей, причому як дорослі, так і діти.

Склад рекордного хот-догу

У складі хот-догу, крім традиційної булки, причому цільної, були: корейська морква, солоні огірки, сир та маринована цибуля. Також на нього пішло майже по літрі гірчиці та кетчупу. Головним інгредієнтом хот-догу стала, звичайно, класична сосиска.

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Що з ним зробили

Керівник Національного реєстру рекордів України Лана Ветрова (Київ) разом із помічниками перевірила довжину хот-догу: 2 м 16 см, вагою 16 кг. Довжина офіційно зареєстрована у сертифікаті.

Потім представник керівництва підприємства Денис Філатов та робітниці кулінарного цеху швидко нарізали апетитний хот-дог на порції та почастували всіх бажаючих, а дітям дісталося і по дві порції.

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Попередній рекорд

За словами Вітрової, харківський хот-дог перевищив попередній рекорд – у вересні цього року в Києві приготували хот-дог завдовжки 1 метр 83 см, а два роки тому теж у столиці став рекордним хот-дог завдовжки 1 м 20 см.

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