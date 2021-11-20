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Новый рекорд Украины! В Харькове презентовали хот-дог длиной более 2 метров (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
20 ноября, 16:14
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В сентябре этого года в столице приготовили хот-дог длиной 1 метр 83 сантиметра
В Харькове изготовили рекордный хот-дог
В Харькове изготовили рекордный хот-дог / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове представили хот-дог длиной 216 сантиметров, установив тем самым национальный рекорд Украины в категории "Кулинарное искусство".

Об этом сообщает "Укринформ".

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Чтобы вынести 16-килограммовое изделие на сцену, организаторам мероприятия понадобилась помощь шести человек. На презентации хот-дога, изготовленного Роганским мясокомбинатом, присутствовали более 100 человек, причем как взрослые, так и дети.

Состав рекордного хот-дога

В составе хот-дога, кроме традиционной булки, причем цельной, были: корейская морковь, соленые огурцы, сыр и маринованный лук. Также на него ушло почти по литру горчицы и кетчупа. Главным ингредиентом хот-дога стала, конечно, классическая сосиска.

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Что с ним сделали

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова (Киев) вместе с помощниками проверила длину хот-дога: 2 м 16 см, весом 16 кг. Длина официально зарегистрирована в сертификате.

Затем представитель руководства предприятия Денис Филатов и работницы кулинарного цеха быстро нарезали аппетитный хот-дог на порции и угостили всех желающих, а детям досталось и по две порции.

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Предыдущий рекорд

По словам Ветровой, харьковский хот-дог превысил предыдущий рекорд – в сентябре этого года в Киеве приготовили хот-дог длиной 1 метр 83 см, а два года тому назад тоже в столице стал рекордным хот-дог длиной 1 м 20 см.

На что идут украинцы ради Книги рекордов Гиннеса

Преподаватель математики Надежда Комарова из Днепра является рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса. Всю квартиру Надежды Комаровой заполонили божьи коровки. Собирать коллекцию преподавательница математики начала 11 лет назад. Когда первую брошь в виде жучков в крапинки – подарила подруга. Теперь в квартире мировой рекордсменки – 12 тысяч божьих коровок.

То, что украинцы – еще и одна из сильнейших наций мира – в очередной раз показал львовянин Олег Скавыш. Два года готовился, чтобы зубами протащить корабль. До этого тренировался с поездом, трамваем, тащил автобус, сани и самолет. Судно весом шестьсот четырнадцать тонн он зубами оттащил на 15 метров.

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