Про що говорили загиблі під Чугуєвом курсанти. Записи чорних скриньок Ан-26

Курсанти не розчули слова командира через товкучку і шум у салоні – після цього почалися неполадки

З'явилися записи з чорних ящиків літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом у Харківській області. Загинули 26 людей, а вижив тільки один.

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Про це повідомляє "ТСН.Тиждень".

Тоді курсанти вчилися керувати літаком. Двоє тримали один штурвал, а командир екіпажу – другий. Із записаного в чорному ящику було зрозуміло, що хлопці дуже швидко передавали управління один одному.

Крім того, за правилами в Ан-26 має перебувати вдвічі менше людей, ніж було тоді. Через це в салоні були штовханина і шум.

Тоді командир дав наказ зробити вправу "конвеєр" (намотування кіл літаком без зупинки), хоча це не було передбачено.

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Курсант "97": "97, конвеєр 600 ..."

Курсант "99": "99, зліт 600"

Керівник польотів: "99, злітайте, 600 ...."

Коли літак розігнався до швидкості 200 км/год, курсанти через шум не розчули команду, що і стало початком кінця.

Командир екіпажу: "Дозволили 99"

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Бортовий технік: "Закрилки ... (шум). Так, командир, я не зрозумів".

Штурман: "200 рішення"

Курсант "99": "Злітаємо".

Командир екіпажу: "Що ти говориш, Олег?"

Бортовий технік: "Лівий не завантажується"

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Штурман: "Літак в повітрі"

Це "командир, я не зрозумів" борттехнік виголосив ще на землі, але на нього ніхто не відреагував. А трапилася поломка – у лівому двигуні відмовила система ПРТ-24, для досвідчених льотчиків це не критично. Тоді літак почало тягнути вліво і він втрачав швидкість.

Командир екіпажу: "Що керівнику доповідати, немає?"

Бортовий технік: "Скажи падіння ІКМа"

Командир екіпажу: "99, падіння ІКМа"

Керівник польотів: "99, прийнято"

За 7 хвилин керівник польотів сказав тільки одну фразу "Посадку дозволяю".

Курсант "99": "99, після дальнього, шасі механізація випущена, до посадки готовий"

Керівник польотів: "99, посадку дозволив"

Командир екіпажу: "Додай, додавай!"

Бортовий технік: "Додаю!"

Командир екіпажу: "Ще додай!"

Командир екіпажу: "Бл**ь, додавай!"

Бортовий технік: "Додав!!! Треба флюгуювати"

Командир екіпажу: "Флюгуй, бл**ь"

Бортовий технік: "Флюгую лівий!!! В флюгері...Управління як?"

Командир екіпажу: "Ніяк!!!"

Штурман: "**й"

Командир екіпажу: "Бл**ь!!!!!!!!!"

До посадкової смуги літак не долетів близько 1100 метрів. Він впав на землю і вибухнув.

Нагадаємо, новини "Сьогодні" публікували фото загиблих на місці падіння Ан-26.

Ми також писали, що один з пілотів Ан-26, який розбився під Чугуєвом, за день до трагедії дзвонив матері і говорив про несправність літака.

Всі подробиці в спецтемі Авіакатастрофа під Харковом