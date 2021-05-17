О чем говорили погибшие под Чугуевом курсанты. Записи черных ящиков Ан-26

Курсанты не расслышали слова командира из-за толкучки и шума в салоне – после этого начались неполадки

Появились записи из черных ящиков самолета Ан-26, который разбился под Чугуевом в Харьковской области. Погибли 26 человек, а выжил только один.

Реклама

Об этом сообщает "ТСН.Тиждень".

Тогда курсанты учились управлять самолетом. Двое держали один штурвал, а командир экипажа – второй. Из записанного в черном ящике было понятно, что юноши очень быстро передавали управление друг другу.

Кроме того, по правилам в Ан-26 должно находиться вдвое меньше людей, чем было тогда. Из-за этого в салоне были толкучка и шум.

Тогда командир дал приказ сделать упражнение "конвеер" (намотка кругов самолетом без остановки), хотя это не было предусмотрено.

Реклама

Курсант "97": "97, конвейер 600 ..."

Курсант "99": "99, взлет 600"

Руководитель полетов: "99, слетайте, 600 ...."

Когда самолет разогнался до скорости 200 км/ч, курсанты из-за шума не расслышали команду, что и стало началом конца.

Командир экипажа: "Разрешили 99"

Реклама

Бортовой техник: "Закрылки ... (шум). Так, командир, я не понял".

Штурман: "200 решения"

Курсант "99": "Взлетаем".

Командир экипажа: "Что ты говоришь, Олег?"

Бортовой техник: "Левый не загружается"

Реклама

Штурман: "Самолет в воздухе"

Это "командир, я не понял" борттехник произнес еще на земле, но на него никто не отреагировал. А случилась поломка – в левом двигателе отказала система ПРТ-24, для опытных летчиков это не критично. Тогда самолет начало тянуть влево и терять скорость.

Командир экипажа: "Что руководителю докладывать, нет?"

Бортовой техник: "Скажи падения ИКМа"

Командир экипажа: "99, падение ИКМа"

Руководитель полетов: "99, принято"

За 7 минут руководитель полетов сказал только одну фразу "посадку разрешаю".

Курсант "99": "99, после дальнего, шасси механизация выпущена к посадке готов"

Руководитель полетов: "99, посадку разрешил"

Командир экипажа: "Добавляй, добавляй!"

Бортовой техник: "Добавляю!"

Командир экипажа: "Еще добавь!"

Командир экипажа: "Бл**ь, добавляй!"

Бортовой техник: "Добавил!!! Надо флюгировать"

Командир экипажа: "Флюгируй, бл**ь"

Бортовой техник: "Флюгирую левый !!! В флюгере ... Управление как?"

Командир экипажа: "Никак!!!"

Штурман: "**и"

Командир экипажа: "Бл**ь!!!!!!!!!"

До посадочной полосы самолет не долетел около 1100 метров. Он упал на землю и взорвался.

Напомним, новости "Сегодня" публиковали фото погибших на месте падения Ан-26.

Мы также писали, что один из пилотов Ан-26, который разбился под Чугуевом, за день до трагедии звонил матери и говорил о неисправностях самолета.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом