О чем говорили погибшие под Чугуевом курсанты. Записи черных ящиков Ан-26

Появились записи из черных ящиков самолета Ан-26, который разбился под Чугуевом в Харьковской области. Погибли 26 человек, а выжил только один.
Об этом сообщает "ТСН.Тиждень".
Тогда курсанты учились управлять самолетом. Двое держали один штурвал, а командир экипажа – второй. Из записанного в черном ящике было понятно, что юноши очень быстро передавали управление друг другу.
Кроме того, по правилам в Ан-26 должно находиться вдвое меньше людей, чем было тогда. Из-за этого в салоне были толкучка и шум.
Тогда командир дал приказ сделать упражнение "конвеер" (намотка кругов самолетом без остановки), хотя это не было предусмотрено.
Курсант "97": "97, конвейер 600 ..."
Курсант "99": "99, взлет 600"
Руководитель полетов: "99, слетайте, 600 ...."
Когда самолет разогнался до скорости 200 км/ч, курсанты из-за шума не расслышали команду, что и стало началом конца.
Командир экипажа: "Разрешили 99"
Бортовой техник: "Закрылки ... (шум). Так, командир, я не понял".
Штурман: "200 решения"
Курсант "99": "Взлетаем".
Командир экипажа: "Что ты говоришь, Олег?"
Бортовой техник: "Левый не загружается"
Штурман: "Самолет в воздухе"
Это "командир, я не понял" борттехник произнес еще на земле, но на него никто не отреагировал. А случилась поломка – в левом двигателе отказала система ПРТ-24, для опытных летчиков это не критично. Тогда самолет начало тянуть влево и терять скорость.
Командир экипажа: "Что руководителю докладывать, нет?"
Бортовой техник: "Скажи падения ИКМа"
Командир экипажа: "99, падение ИКМа"
Руководитель полетов: "99, принято"
За 7 минут руководитель полетов сказал только одну фразу "посадку разрешаю".
Курсант "99": "99, после дальнего, шасси механизация выпущена к посадке готов"
Руководитель полетов: "99, посадку разрешил"
Командир экипажа: "Добавляй, добавляй!"
Бортовой техник: "Добавляю!"
Командир экипажа: "Еще добавь!"
Командир экипажа: "Бл**ь, добавляй!"
Бортовой техник: "Добавил!!! Надо флюгировать"
Командир экипажа: "Флюгируй, бл**ь"
Бортовой техник: "Флюгирую левый !!! В флюгере ... Управление как?"
Командир экипажа: "Никак!!!"
Штурман: "**и"
Командир экипажа: "Бл**ь!!!!!!!!!"
До посадочной полосы самолет не долетел около 1100 метров. Он упал на землю и взорвался.
Напомним, новости "Сегодня" публиковали фото погибших на месте падения Ан-26.
Мы также писали, что один из пилотов Ан-26, который разбился под Чугуевом, за день до трагедии звонил матери и говорил о неисправностях самолета.
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