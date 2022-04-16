'Обстріляли школу, спалили хати: Синегубов розповів про ситуацію у звільненій ЗСУ Рогані

Близько 50% будівель практично без дахів, 70% без вікон

Як зазначив Олег Синегубов, Рогань повертається до спокійного життя у вільній Україні. Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України внаслідок контрнаступу звільнили селище Рогань у Харківській області від російських військових.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

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Глава області опублікував фотозруйнування населеного пункту. На фотографіях — сад та школа зі снарядами у дворах, вирви — на місці яких були будинки. За словами Синегубова, місцева вежа водопостачання під час окупації була позиція ворожого снайпера. Наразі йде облік зруйнованих інфраструктурних об'єктів, у тому числі й підприємств. Близько 50% будівель практично без дахів, 70% без вікон. Вигоріли від прямих влучень снарядів – 27.

"Вчора тут вперше з'явилося електропостачання. Наразі місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити мешканців електрикою, водо- та газопостачанням. З обласного логістичного центру доставляємо продукти харчування. Вже передали майже 2500 наборів", — зазначив чиновник.

На Харківщині окупанти розстріляли евакуаційний автобус – є загиблі та поранені

Через загибель семи людей внаслідок обстрілу евакуаційних автобусів у Харківській області розпочато розслідування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними жителями у смт Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинули 7 людей. Ще 27 людей отримали поранення", – йдеться у повідомленні.