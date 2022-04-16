​Обстреляли школу, сожгли дома: Синегубов рассказал о ситуации в освобожденной ВСУ Рогани

Около 50% зданий – практически без крыш, 70% – без окон

Как отметил Олег Синегубов, Рогань возвращается к спокойной жизни в свободной Украине. Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины в результате контрнаступления освободили поселок Рогань в Харьковской области от российских военных.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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Глава области опубликовал фото разрушений населенного пункта. На фотографиях — сад и школа со снарядами во дворах, воронки — на месте которых были дома. По словам Синегубова, местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера. В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе и предприятий. Около 50% зданий – практически без крыш, 70% – без окон. Выгорели от прямых попаданий снарядов — 27.

"Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением. Из областного логистического центра доставляем продукты питания. Уже передали почти 2500 наборов", — отметил чиновник.

В Харьковской области оккупанты расстреляли эвакуационный автобус – есть погибшие и раненные

Из-за гибели семи человек в результате обстрела эвакуационных автобусов в Харьковской области начато расследование. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"14 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в пгт Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения", – говорится в сообщении.