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Дуже хотів покататися: у Харківській області чоловік намагався викрасти 12 авто

28 травня, 16:57

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Змієві Чугуївського району п'яний чоловік за дві ночі намагався викрасти більше десяти авто – що йому загрожує

У Харківській області чоловік пошкодив і намагався викрасти 12 автомобілів. Йому повідомили про підозру.

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Про це пише пресслужба Нацполіції області.

За даними копів, інцидент трапився у місті Зміїв Чугуївського району. 34-річного місцевого жителя застали зненацька перехожі та передали інформацію поліцейським.

/ Фото: Нацполиция

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Поліція з'ясувала, що 24 травня порушник розбив цеглиною скло дверей Audi A6, проник у салон і намагався запустити двигун, з'єднуючи дроти замка запалювання. Тієї ж ночі він пошкодив ще 10 авто. А а в ніч на 22 травня ще два транспортних засоби. Усі постраждалі звернулися у поліцію із заявами.

/ Фото: Нацполиция

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Правоохоронці додали, що на всі злочини чоловік йшов під градусом. Свої дії пояснив бажанням покататися. Тепер йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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/ Фото: Нацполиция

Нагадаємо, нещодавно в Київській області затримали викрадачів авто.

Також ми писали, чому поліція три роки не віддає чоловікові викрадене авто, яке він сам же і знайшов.

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