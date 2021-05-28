Дуже хотів покататися: у Харківській області чоловік намагався викрасти 12 авто

У Змієві Чугуївського району п'яний чоловік за дві ночі намагався викрасти більше десяти авто – що йому загрожує

У Харківській області чоловік пошкодив і намагався викрасти 12 автомобілів. Йому повідомили про підозру.

Реклама

Про це пише пресслужба Нацполіції області.

За даними копів, інцидент трапився у місті Зміїв Чугуївського району. 34-річного місцевого жителя застали зненацька перехожі та передали інформацію поліцейським.

/ Фото: Нацполиция

Реклама

Поліція з'ясувала, що 24 травня порушник розбив цеглиною скло дверей Audi A6, проник у салон і намагався запустити двигун, з'єднуючи дроти замка запалювання. Тієї ж ночі він пошкодив ще 10 авто. А а в ніч на 22 травня ще два транспортних засоби. Усі постраждалі звернулися у поліцію із заявами.

/ Фото: Нацполиция В тренді Де ракети будуть злітати? В Одесі депутат розсмішив зал на засіданні (відео)

Правоохоронці додали, що на всі злочини чоловік йшов під градусом. Свої дії пояснив бажанням покататися. Тепер йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Реклама / Фото: Нацполиция

Нагадаємо, нещодавно в Київській області затримали викрадачів авто.

Також ми писали, чому поліція три роки не віддає чоловікові викрадене авто, яке він сам же і знайшов.