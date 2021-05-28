Дуже хотів покататися: у Харківській області чоловік намагався викрасти 12 авто

У Харківській області чоловік пошкодив і намагався викрасти 12 автомобілів. Йому повідомили про підозру.
Про це пише пресслужба Нацполіції області.
За даними копів, інцидент трапився у місті Зміїв Чугуївського району. 34-річного місцевого жителя застали зненацька перехожі та передали інформацію поліцейським.
/ Фото: Нацполиция
Поліція з'ясувала, що 24 травня порушник розбив цеглиною скло дверей Audi A6, проник у салон і намагався запустити двигун, з'єднуючи дроти замка запалювання. Тієї ж ночі він пошкодив ще 10 авто. А а в ніч на 22 травня ще два транспортних засоби. Усі постраждалі звернулися у поліцію із заявами.
/ Фото: Нацполиция
Правоохоронці додали, що на всі злочини чоловік йшов під градусом. Свої дії пояснив бажанням покататися. Тепер йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
/ Фото: Нацполиция
Нагадаємо, нещодавно в Київській області затримали викрадачів авто.
Також ми писали, чому поліція три роки не віддає чоловікові викрадене авто, яке він сам же і знайшов.