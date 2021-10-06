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Вогонь підбирається до житлових будинків: у Балаклії на Харківщині спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 жовтня, 15:22
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НП подія сталася на відкритій території на вулиці Центральній
Швидше за все хтось підпалив очерет
Швидше за все хтось підпалив очерет / Фото: Колаж: Сьогодні

У Балаклії (Харківська область) сьогодні сталасьмасштабна пожежа. Як повідомляють очевидці, вогонь все ближче підбирається до житлових будинків.

Про це повідомляють в пресслужбі ДСНС області.

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Горіло на вулиці Центральній, на відкритій території.

"Горів очерет на площі 4,5 га. Існувала загроза розповсюдження полум'я на житловий сектор та інші об'єкти", – пишуть в ДСНС.

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Камиш розгорівся досить швидко
Камиш розгорівся досить швидко / Фото: ГСЧС

На цей момент рятувальники продовжують гасити пожежу.

"Пожежі тут, до речі, відбуваються практично щороку. За попередньою інформацією, причиною нинішньої пожежі міг стати або підпал, або необережне поводження з вогнем. Причиною навряд чи став будь-який інший фактор. Військові склади знаходяться в кількох кілометрах від місця пожежі", – повідомив "Сьогодні" речник харківського управління ДСНС Євген Василенко.

На знімку видно, що зовсім поруч житлові будинки
На знімку видно, що зовсім поруч житлові будинки / Фото: ГСЧС

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Пожежа в Балаклії у 2017-му

Як відомо, цей населений пункт фактично перебуває на пороховій бочці. 23 березня 2017 року внаслідок пожежі на військовому арсеналі почали детонувати боєприпаси, осколки від яких розліталися далеко навколо.

Пожежею було охоплено декілька майданчиків зберігання танкових артилерійських снарядів калібру 125 і 152 мм, вогонь поширився приблизно на третину території бази, площа якої становить 368 га. Навколо зони пожежі було організовано 7-кілометровий кордон, зона в радіусі 50 км оголошена надзвичайною зоною.

До ліквідації наслідків пожежі було залучено понад 500 людей і 150 одиниць техніки, зокрема 330 пожежників і 55 пожежних автомобілів

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