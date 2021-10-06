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Огонь подбирается к жилым домам: в Балаклее на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 октября, 15:22
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ЧП произошло на открытой территории по улице Центральной
Возгорание произошло из-за поджога камыша
Возгорание произошло из-за поджога камыша / Фото: Коллаж: Сегодня

В Балаклее (Харьковская область) сегодня произошел масштабный пожар. Как сообщают очевидцы, огонь все ближе подбирается к жилым домам.

Об этом сообщает APnews.

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Как позже сообщили в пресс-службе ГСЧС, горело на улице Центральной, на открытой территории.

"Горел камыш на площади 4,5 г. Существовала угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты", – пишут в ГСЧС.

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На данный момент спасатели продолжают тушить пожар.

"Пожары здесь, кстати, происходят практически ежегодно. По предварительной информации, причиной нынешнего пожара мог стать либо поджог, либо неосторожное обращение с огнем. Причиной вряд ли стал какой-либо другой фактор. Военные склады находятся в нескольких километрах от места пожара", – сообщил нам спикер харьковского управления ГСЧС Евгений Василенко.

Пожар в Балаклее в 2017

Как известно, этот населенный пункт фактически находится на пороховой бочке. 23 марта 2017 года в результате пожара на военном арсенале начали детонировать боеприпасы, осколки от которых разлетались далеко вокруг.

Пожаром было охвачено несколько площадок хранения танковых артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм, огонь распространился примерно на треть территории базы, площадь которой составляет 368 га. Вокруг зоны пожара был организован 7-километровый рубеж, зона в радиусе 50 км объявлена чрезвычайной зоной.

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К ликвидации последствий пожара было привлечено более 500 человек и 150 единиц техники, в том числе 330 пожарных и 55 пожарных автомобилей

Ранее мы писали:

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