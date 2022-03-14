Окупанти б'ють по Харкові та області Іскандерами – з території РФ

Противник знищує історичний центр міста

Окупанти завдали ударів по Харкову ракетними комплексами "Іскандер. Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 14 березня, російські окупанти завдали ударів по Харкову ракетними комплексами "Іскандер", атакували з території Росії.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Деталі

Повідомляється, що ворог продовжує обстрілювати Харків. Б'є по житлових масивах, знищує історичний центр, обстрілює Чугуїв, Ізюм, Дергачі.

"Сьогодні ворог завдавав ударів, у тому числі ракетними комплексами Іскандер. Кількість постраждалих уточнюється. За інформацією Штабу оборони – атакували з території Росії", – повідомив Синегубов.

Він закликав мешканців Харкова обов'язково ховатися в укриття при звуках сирени та не нехтувати правилами безпеки.

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Також глава ОВА попросив повідомляти в поліцію про підозрілі особи, порушення та випадки мародерства.

У місті знову чути вибухи. Проспект Гагаріна, центр міста.

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Обстановка у місті

Відомо, що війська країни-агресора РФ намагаються оточити сили ООС на Донбасі шляхом просування із Харківської області.

У ніч на 13 березня ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника у Херсонській області. Про це повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. на брифінгу 12 березня

СБУ перехопила розмови окупантів у Харкові, з яких стало відомо, що їм дали команду стріляти у цивільних осіб.

Ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти Харків . Окупант хотів захопити місто за дві доби, але сильний опір і на передовій, і в тилу не дало цього зробити. Тому міжнародний злочинець Володимир Путін наказав знищити славне місто.

. Окупант хотів захопити місто за дві доби, але сильний опір і на передовій, і в тилу не дало цього зробити. Тому міжнародний злочинець Володимир Путін наказав знищити славне місто. В ООН отримали докази застосування РФ заборонених касетних бомб у Харкові, внаслідок чого загинули мирні люди.

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