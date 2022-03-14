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Оккупанты бьют по Харькову и области Искандерами – с территории РФ

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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14 марта, 23:42
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Противник уничтожает исторический центр города
Оккупанты нанесли удары по Харькову ракетными комплексами "Искандер. Коллаж "Сегодня"
Оккупанты нанесли удары по Харькову ракетными комплексами "Искандер. Коллаж "Сегодня"

В понедельник, 14 марта, российские оккупанты нанесли удары по Харькову ракетными комплексами "Искандер", атаковали с территории России.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Подробности

Сообщается, что враг продолжает обстреливать Харьков. Бьет по жилым массивам, уничтожает исторический центр, обстреливает Чугуев, Изюм, Дергачи.

"Сегодня враг наносил удары, в том числе ракетными комплексами Искандер. Количество пострадавших уточняется. По информации Штаба обороны – атаковали с территории России", – сообщил Синегубов.

Он призвал жителей Харькова обязательно прятаться в укрытия при звуках сирены и не пренебрегать правилами безопасности.

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Также глава ОВА попросил сообщать в полицию о подозрительных личностях, нарушениях и случаях мародерства.

В городе снова слышны взрывы. Проспект Гагарина, самый центр города.

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Обстановка в городе

  • Известно, что войска страны-агрессора РФ пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения из Харьковской области.
  • В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области. Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 12 марта.
  • СБУ перехватила разговоры оккупантов в Харькове, из которых стало известно, что им дали команду стрелять в гражданских лиц.
  • Враг из-за крепкой обороны ВСУ не может взять Харьков. Оккупант хотел захватить город за двое суток, но мощное сопротивление и на передовой, и в тылу не дало этого сделать. Поэтому международный преступник Владимир Путин отдал приказ на уничтожение славного города.
  • В ООН получили доказательства применения РФ запрещенных кассетных бомб в Харькове, в результате чего погибли мирные люди.

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