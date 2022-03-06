Окупанти завдали авіаудару по Харкову – снаряд потрапив у багатоповерхівку (відео)

Вночі 6 березня російські окупанти обстріляли Харків – у небі місцеві жителі помітили ворожий літак. Один із снарядів потрапив у багатоповерхову будівлю, там спалахнула пожежа. Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях.
Про це повідомляє "Суспільне".
За даними ЗМІ, у місті прогриміло кілька вибухів. Унаслідок одного з них у багатоповерхівці на вулиці Північній (Салтівка) розпочалася пожежа. Як показано на записі, вогонь охопив щонайменше 11 поверхів. Вірогідно, снаряд зруйнував конструкції будинку, але вночі на відео цього не видно.
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Станом на 05:35 вибухи чути в районі Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 серпня та у центрі міста.
Ворог руйнує Харківську область
- 5 березня у селі Підлиман Борівського району стався обстріл. Через це є поранені, яким уже надають допомогу у лікарні.
- Минулої ночі вибухи чули у всіх районах Харкова. Місцевих жителів закликали не виходити з укриття, а тим, хто залишився вдома – триматися подалі від вікон. Гриміло в районі залізничного вокзалу, станції метро "Залютине", Салтівки, Холодної Гори, Баварії, "Радянської", Основи, Люботина, проспекту Гагаріна, Пісочина.
- Ворожа ракета потрапила до Успенського собору Харкова, де ховалися люди. Тільки дивом ніхто не постраждав, повідомив "Бабель".
- Окупанти намагалися знищити телевежу у Харкові вакуумною бомбою. Використання боєприпасів об'ємного вибуху (БОВ), які часто називають "вакуумною бомбою", заборонене Женевською конвенцією.