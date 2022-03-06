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Окупанти завдали авіаудару по Харкову – снаряд потрапив у багатоповерхівку (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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6 березня, 05:26
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Російські військові обстріляли багатоповерховий будинок у Харкові – після влучення снаряда вогонь охопив щонайменше 11 поверхів
Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Харкові
Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі 6 березня російські окупанти обстріляли Харків – у небі місцеві жителі помітили ворожий літак. Один із снарядів потрапив у багатоповерхову будівлю, там спалахнула пожежа. Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях.

Про це повідомляє "Суспільне".

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За даними ЗМІ, у місті прогриміло кілька вибухів. Унаслідок одного з них у багатоповерхівці на вулиці Північній (Салтівка) розпочалася пожежа. Як показано на записі, вогонь охопив щонайменше 11 поверхів. Вірогідно, снаряд зруйнував конструкції будинку, але вночі на відео цього не видно.

Станом на 05:35 вибухи чути в районі Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 серпня та у центрі міста.

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Ворог руйнує Харківську область

  • 5 березня у селі Підлиман Борівського району стався обстріл. Через це є поранені, яким уже надають допомогу у лікарні.
  • Минулої ночі вибухи чули у всіх районах Харкова. Місцевих жителів закликали не виходити з укриття, а тим, хто залишився вдома – триматися подалі від вікон. Гриміло в районі залізничного вокзалу, станції метро "Залютине", Салтівки, Холодної Гори, Баварії, "Радянської", Основи, Люботина, проспекту Гагаріна, Пісочина.
  • Ворожа ракета потрапила до Успенського собору Харкова, де ховалися люди. Тільки дивом ніхто не постраждав, повідомив "Бабель".
  • Окупанти намагалися знищити телевежу у Харкові вакуумною бомбою. Використання боєприпасів об'ємного вибуху (БОВ), які часто називають "вакуумною бомбою", заборонене Женевською конвенцією.

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