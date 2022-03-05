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У селі Харківської області стався обстріл: є поранені

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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5 березня, 15:43
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Обстріл стався у селі Підлиман сьогодні, 5 березня
Людей просять перебувати у укриттях / Колаж "Сьогодні"
Людей просять перебувати у укриттях / Колаж "Сьогодні"

У селі Підлиман Борівського району Харківської області стався обстріл. Через це є поранені, яким уже надають допомогу у лікарні.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

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"В результаті обстрілу поранено чотирьох людей. Їм надають допомогу в лікарні. Влада просить людей перебувати в укриттях: "Ситуація непередбачувана"" , – йдеться у повідомленні.

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У Мелітополі, куди увійшли російські військові, пройшов черговий мітинг. Місцеві жителі з голими руками йдуть на агресорів, які лякають стріляниною з автоматів. Люди посилають окупантів туди, як і російський військовий корабель.

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