У селі Харківської області стався обстріл: є поранені

Обстріл стався у селі Підлиман сьогодні, 5 березня

Людей просять перебувати у укриттях / Колаж "Сьогодні"

У селі Підлиман Борівського району Харківської області стався обстріл. Через це є поранені, яким уже надають допомогу у лікарні.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

Реклама

"В результаті обстрілу поранено чотирьох людей. Їм надають допомогу в лікарні. Влада просить людей перебувати в укриттях: "Ситуація непередбачувана"" , – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 5 березня

У Миколаївській області російські війська збираються в районі Баштанки та Галицинова та готуються до переміщень.

У Мелітополі, куди увійшли російські військові, пройшов черговий мітинг. Місцеві жителі з голими руками йдуть на агресорів, які лякають стріляниною з автоматів. Люди посилають окупантів туди, як і російський військовий корабель.

Реклама

Російська авіація завдала точкових ударів по Сумам, зокрема щодо інфраструктурних об'єктів.

"Укрзалізниця" 5 березня продовжує відправляти евакуаційні поїзди за кордон, щоб відвезти українців якнайдалі від бойових дій

У путінській армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються в полон, заявив міністр оборони Олексій Рєзніков.

Реклама

Читайте також: