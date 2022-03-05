У селі Харківської області стався обстріл: є поранені

У селі Підлиман Борівського району Харківської області стався обстріл. Через це є поранені, яким уже надають допомогу у лікарні.
Про це повідомляє Борівська селищна рада.
"В результаті обстрілу поранено чотирьох людей. Їм надають допомогу в лікарні. Влада просить людей перебувати в укриттях: "Ситуація непередбачувана"" , – йдеться у повідомленні.
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