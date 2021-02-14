Харківські закохані в День святого Валентина скували одне одного ланцюгом (фото)

Олександр і Віка з Харкова 14 лютого о 10:00 за допомогою зварювання з'єднали ланцюгом кисті рук. Щоб зробити це, пара спеціально приїхала до Києва.
"Закувалися. Точніше, заварилися", – написав у Facebook користувач Віталій Зорін, який опублікував фото події.
Пара має намір провести скутими три місяці й установити рекорд. Старт спроби зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг навіть опломбували, щоб Олександр і Віка не знімали його потайки.
"Пара адекватна", – про всяк випадок зауважив Віталій.
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Як на День закоханих дівчині-копу запропонували руку й серце – дивіться в сюжеті:
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