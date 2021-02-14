Олександр і Віка з Харкова 14 лютого о 10:00 за допомогою зварювання з'єднали ланцюгом кисті рук. Щоб зробити це, пара спеціально приїхала до Києва.

Реклама

"Закувалися. Точніше, заварилися", – написав у Facebook користувач Віталій Зорін, який опублікував фото події.

Реклама

Пара має намір провести скутими три місяці й установити рекорд. Старт спроби зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг навіть опломбували, щоб Олександр і Віка не знімали його потайки.

В тренді Харківські закохані в День святого Валентина скували одне одного ланцюгом (фото)

"Пара адекватна", – про всяк випадок зауважив Віталій.

Реклама

Раніше ми публікували матеріали про найдивніші змагання у світі, а також вчинки.

Як на День закоханих дівчині-копу запропонували руку й серце – дивіться в сюжеті:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама