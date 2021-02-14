Русский
$ 27,84
33,81
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Харківські закохані в День святого Валентина скували одне одного ланцюгом (фото)

14 лютого, 14:00

Ольга Литвин Ольга Литвин

Пара планує провести закутою три місяці й установити світовий рекорд

Олександр і Віка з Харкова 14 лютого о 10:00 за допомогою зварювання з'єднали ланцюгом кисті рук. Щоб зробити це, пара спеціально приїхала до Києва.

Реклама

"Закувалися. Точніше, заварилися", – написав у Facebook користувач Віталій Зорін, який опублікував фото події.

Реклама

Пара має намір провести скутими три місяці й установити рекорд. Старт спроби зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг навіть опломбували, щоб Олександр і Віка не знімали його потайки.

В тренді
Харківські закохані в День святого Валентина скували одне одного ланцюгом (фото)

"Пара адекватна", – про всяк випадок зауважив Віталій.

Реклама

Раніше ми публікували матеріали про найдивніші змагання у світі, а також вчинки.

Як на День закоханих дівчині-копу запропонували руку й серце – дивіться в сюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків рекорд пара сварка дивацтва ланцюг безумства
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фукс і Добкін посварилися через Харків: згадали наркотики, свиней і політику (фото, відео)
Фукс і Добкін посварилися через Харків: згадали наркотики, свиней і політику (фото, відео)Харків
На Харківщині внаслідок лобового зіткнення загинули два водії (фото)
На Харківщині внаслідок лобового зіткнення загинули два водії (фото)Харків
У Харкові знайшли мертвим зниклого безвісти школяра
У Харкові знайшли мертвим зниклого безвісти школяраХарків
Харків уже готовий до вакцинації, не вистачає тільки вакцини – в.о. мера Ігор Терехов
Харків уже готовий до вакцинації, не вистачає тільки вакцини – в.о. мера Ігор ТереховХарків
На Харківщині активістам спалили два авто і кинули у вікно будинку гранату (фото і відео)
На Харківщині активістам спалили два авто і кинули у вікно будинку гранату (фото і відео)Харків
Входили до групи правозахисників: у Харкові викрили сутенерів (фото)
Входили до групи правозахисників: у Харкові викрили сутенерів (фото)Харків

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти