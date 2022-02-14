Скасування авіарейсів в Україні: Ми дізналися, що відбувається в аеропорту Харкова (фото)

Харківський міжнародний аеропорт працює без змін. Ажіотажу біля кас через можливе вторгнення РФ немає.
Про це повідомляють "Сьогодні".
В Україні всі обговорюють новини щодо можливого нападу РФ. Але паніки серед українців через напружену ситуацію поки що немає.
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Харківський міжнародний аеропорт працює у звичайному режимі. Туристи, яких ми зустріли, летять на запланований відпочинок.
За словами комерційного директора аеропорту Владислава Ільїна, додаткові рейси (1-2) у зв'язку з попитом з'являються у Turkish Airlines та Arkia Israeli Airlines.
Загроза вторгнення Росії
Росія розмістила поблизу кордонів України приблизно 109-тисячну армію.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де проживають історично люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою й буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
Станом на ранок 12 лютого п'ять країн попередили про від'їзд своїх дипломатів з України.
Нагадаємо, CNN повідомив, що протягом кількох місяців адміністрація президента США Джо Байдена навмисно публікувала засекречену інформацію щодо ситуації навколо України, щоб змусити Росію відмовитися від вторгнення.
Чиновники адміністрації президента США повідомили, що викриття американських ЗМІ були "ретельно узгоджені".
Можливе закриття неба
- Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко раніше заявив, що з 16:00 14 лютого можуть призупинити повітряний рух над Україною. Авіакомпанії, флот та інфраструктура яких перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.
- Гончаренко зазначив, що компанія KLM вже скасувала свої рейси, SkyUp посадила літак із Фуншалу в Кишиневі, з'явиться заборона і від Air France.
- При цьому у міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що станом на ранок 13 лютого немає інформації, чи припинить свою дію страхове покриттядля повітряних суден в Україні та над Україною.
- У Міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над запобіганням ризикам для авіаперевізників. Тож найближчим часом ситуація стабілізується.
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