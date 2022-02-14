Отмена авиарейсов в Украине: Мы узнали, что происходит в аэропорту Харькова (фото)

В Украине нестабильна ситуация с авиаперевозками из-за угрозы вторжения Российской Федерации

Пассажиры аэропорта летят на запланированный отдых / Фото: Коллаж: Сегодня

Харьковский международный аэропорт работает без изменений. Ажиотажа возле касс из-за возможного вторжения РФ нет.

Об этом сообщают "Сегодня".

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В Украине все обсуждают новости о возможном нападении РФ. Но паники среди украинцев из-за напряженной ситуации пока еще нет.

Харьковский международный аэропорт работает в обычном режиме. Туристы, которых мы встретили, летят на запланированный отдых.

По словам коммерческого директора аэропорта Владислава Ильина, дополнительные рейсы (1-2) в связи со спросом появляются у Turkish Airlines и Arkia Israeli Airlines.

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Угроза вторжения России

Россия разместила вблизи границ Украины примерно 109-тысячную армию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он добавил, что Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

По состоянию на утро 12 февраля пять стран предупредили об отъезде своих дипломатов из Украины.

Напомним, CNN сообщил, что в течение нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена намеренно публиковала засекреченную информацию о ситуации вокруг Украины, чтобы вынудить Россию отказаться от вторжения.

Чиновники администрации президента США сообщили, что разоблачения американских СМИ были "тщательно согласованы".

Возможное закрытие неба

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