Перший в Україні: в Харкові почне роботу багатофункціональний комплекс з переробки сміття

Старі полігони після рекультивації засіють травою і висадять кущі, пише Ігор Терехов

В.о. мера Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті 2021 року почне роботу перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс.

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"Роботи з будівництва першого в Україні комплексу з переробки твердих побутових відходів тривають. Відкриття вже в цьому році", – написав Терехов на своїй сторінці у Facebook.

Багатофункціональний комплекс займає площу 40 гектарів, на яких розташовані сміттєві полігони, а також підприємства із сортування ТПВ, збору полігонного газу та перетворення його на електроенергію.

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З чотирьох полігонів два вже почали роботу. Обов'язковою умовою реалізації проєкту є дотримання усіх екологічних норм, повідомляється на сторінці Ігоря Терехова, який є куратором будівництва комплексу.

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"На старих полігонах проводимо рекультивацію, – додає Терехов. – Свердловини для збору полігонного газу вже пробурені. Залишилося все звести у єдину систему. Більш того, старі полігони після рекультивації засіємо травою і висадимо кущі".

В.о. мера Харкова також повідомив, що першу електроенергію із полігонного біогазу почнуть виробляти вже навесні.

Раніше Терехов повідомив про те, що Харківська комісія з техногенної та екологічної безпеки звернулася до Державної комісії з проханням зупинити роботу коксохімічного заводу через значну шкоду, яку спричиняє завод екології міста.

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Також нагадаємо, що Терехов повідомив: скоро в Харкові з'являться екологічні електричні автобуси.

Він також заявив, що у Харкові випускатимуть трамваї як для потреб міста, так і для всієї України.

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