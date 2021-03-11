Первый в Украине: в Харькове начнет работу многофункциональный комплекс по переработке мусора

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе в 2021 году начнет работу первый в Украине современный мусороперерабатывающий комплекс.
"Работы по строительству первого в Украине комплекса по переработке твердых бытовых отходов продолжаются. Открытие уже в этом году", – написал Терехов на своей странице в Facebook
Многофункциональный комплекс занимает площадь 40 гектаров, на которых расположены мусорные полигоны, а также предприятия по сортировке ТБО, сбору полигонного газа и превращению его в электроэнергию.
Из четырех полигонов два уже начали работу. Обязательным условием реализации проекта является соблюдение всех экологических норм, сообщается на странице Игоря Терехова, который является куратором строительства комплекса.
"На старых полигонах проводим рекультивацию , – добавляет Терехов. – Скважины для сбора полигонного газа уже пробурены. Осталось все свести в единую систему. Более того, старые полигоны после рекультивации засеем травой и высадим кусты".
И.о. мэра Харькова также сообщил, что первую электроэнергию из полигонного биогаза начнут производить уже весной.
Ранее Терехов сообщил о том, что Харьковская комиссия по техногенной и экологической безопасности обратилась в Государственную комиссию с просьбой остановить работу коксохимического завода из-за значительного ущерба, который наносит завод экологии города.
Также напомним, что Терехов сообщил: скоро в Харькове появятся экологичные электрические автобусы.
Он также заявил, что в Харькове будут выпускать трамваи как для нужд города, так и для всей Украины.
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