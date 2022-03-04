Під Харковом спіймали коригувальника вогню російських окупантів

Його передали співробітникам Служби безпеки України

Зловмисник не зміг пояснити прикордонникам мету свого перебування в районі блокпоста/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Харківській області військовослужбовці прикордонного загону затримали коригувальника вогню російських окупантів. Його передали співробітникам СБУ.

Про це повідомив голова Харківської ОВВА Олег Синєгубов.

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"Під час огляду підозрілого авто, службовці знайшли зброю, квадрокоптер, велику кількість готівки, а дані телефону свідчили про контактування із "Куратором" та "Гарматою", — йдеться у повідомленні.

Зловмисник не зміг пояснити прикордонникам мету свого перебування в районі блокпоста.

"Це лише один приклад із щоденної роботи наших прикордонників. Військовослужбовці, затримавши коригувальника ворожого вогню, врятували не одне життя. І кожний такий вчинок українських патріотів наближає нас до перемог", — зазначив Синєгубов.

Що відбувалося минулої доби?

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи.

Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

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